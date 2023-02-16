陪伴脊髓傷友 慈濟4大院區成立重建中心提供完善照護

全台脊髓損傷者約6萬人，不只肢體癱瘓，還得面對泌尿道失禁、神經失調等併發症。慈濟醫療法人在花蓮慈濟醫院等4大院區成立「脊髓損傷醫療重建中心」，納入神經內、外科等7大科別，搭配脊損傷友楊清壬協助開發的「脊管家」手機APP，提供脊髓損傷者完善的醫療及身心照護。

慈濟醫療法人副執行長、泌尿部主任郭漢崇長年照顧脊損傷友，他指出，過去30多年來，慈濟醫院及各地方脊損傷友協會努力下，在醫療照護、家庭生活救助等面向日益成熟，因此結合台北、台中、嘉義大林及花蓮共4大院區，成立重建中心，將有神經外科、神經內科、泌尿科、骨科、整型外科、復健科及身心醫學科組成團隊，提供關懷、重建、復建及照護等4大面向服務。

郭漢崇說，各院區重建中心搭配「脊管家」手機APP，傷友可登錄個人狀況、線上諮詢個案管理師，若有急症需求，可聯繫個管師就近安排看診；各中心還將協助建置脊髓損傷者全國資料庫，轉介傷友接受適當醫療處置、承辦脊損傷友義診活動，還要與各地區「脊髓損傷潛能發展中心」合作，提供傷友從身體、心理到職能的重建，帶領傷友走出來。

今天邀請多位傷友見證及分享，嘉義市脊髓損傷協會總幹事黃清助說，脊損傷友因肢體損傷，不只行動不便，還要面臨泌尿、神精系統復健等問題，以往泌尿問題必須專程到花蓮慈濟醫院診治，重建中心成立後，不只泌尿問題，相關疾病都可就近治療。花縣脊髓損傷福利協進會理事長彭儀珠認為，「脊管家」可線上諮詢，讓傷友可以減少摸索時間，很快找到正確的科別，省去不少時間。