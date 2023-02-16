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慈濟4院區成立脊損傷重建中心 傷友可就近治療

中央社／ 花蓮縣16日電

慈濟醫療法人今天在花蓮慈濟醫院宣布，將於4大院區成立「脊髓損傷醫療重建中心」，建立脊損傷友資料庫，由專科醫師進駐，提供身、心及職能重建等，幫助傷友重新回到社會。

慈濟醫療法人統計，全台脊髓損傷病患約6萬多人，除了醫療照護需求，也需要心理關懷、經濟補助等，便結合台北、台中、嘉義大林及花蓮4大院區成立「慈濟醫療志業脊髓損傷醫療重建中心」，今天在花蓮慈濟醫院舉行成立記者會。

長年照顧脊損傷友跨醫療團隊的慈濟醫療法人副執行長郭漢崇致詞指出，4院區的脊髓損傷醫療重建中心將有神經外科、神經內科、泌尿科、骨科、整型外科、復健科及身心醫學科組成團隊，讓傷友在急性期或慢性期都能得到完善照顧。

郭漢崇說，過去30多年經慈濟醫院及各地方脊損傷友協會努力，在醫療照護、家庭生活救助等面向逐漸成熟，希望透過各院區成立「脊髓損傷醫療重建中心」，讓傷友就近得到照護，減少併發症，也要深入社區帶領傷友走出來。

郭漢崇說，搭配由脊損傷友楊清壬協助開發的「脊管家」手機App，可登錄傷友個人狀況、線上諮詢個案管理師，急症需求也可聯繫個管師就近安排看診。

嘉義市脊髓損傷者協會總幹事黃清助說，脊損傷友從最初的行動不便，後續還要面臨泌尿系統、神經系統復健等科別，以往泌尿問題都需專程到花蓮慈濟醫院治療，成立脊髓損傷醫療重建中心後，與脊髓損傷相關的病科都可就近治療。

花蓮縣脊髓損傷福利協進會理事長彭儀珠接受中央社記者採訪指出，脊損傷友除了行動不便，還會面臨大小便失禁、排汗的問題，過去都是按症狀自行掛號，現在有「脊管家」可線上諮詢個管師，減少摸索時間，找到正確的科別治療。

慈濟 建中 花蓮

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