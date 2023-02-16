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醫研判這動作太用力 中年男短暫失憶3小時

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
員林市劉姓男子罹患短暫全盤性失憶症，送醫檢查。記者簡慧珍／攝影
員林市劉姓男子罹患短暫全盤性失憶症，送醫檢查。記者簡慧珍／攝影

「為什麼我在這裡？」員林市52歲劉姓男子喪失記憶力，被送醫檢查都沒問題，留院觀察兩小時才回神，但完全想不起來家三小時重複問「今天是幾號？」、「我吃飯了嗎？」的狀況，醫師研判是少見的「暫時全盤性失憶症」。

劉男日前中午上完廁所，兩眼無神的問妻子「今天是幾號？」、「我吃飯了嗎？」家人一再回答，他無法記憶仍問個不停，像完全變了一個人，家人擔心中風阻塞腦血管導致「腦袋秀逗」，趕緊送衛福部彰化醫院，到急診室劉男還一直問「我在哪裡？」

衛福部彰化醫院急診室副主任郭書顯今天表示，劉姓病人到院時清醒，電腦斷層及抽血等相關檢查結果都很正常，留院觀察後，病人思緒慢慢恢復，但對於自己身處醫院感到奇怪，也就是說病人不記得被送到醫院，約3小時的記憶空白，進一步由神經內科檢查也沒問題，轉由門診追蹤。

彰化醫院神經內科主任連宮瑩說，短暫失憶可能是癲癇，但通常只有短暫幾秒鐘，如果中風通常會有血管阻塞或出血點，會伴隨語言及肢體障礙，如果是重大事故引發，通常也不會短時間就恢復，劉姓病人在生理檢查都正常的情況下，排除這些可能，研判是暫時全盤性失憶症（transient global amnesia），臨床上並不多見，通常不會有多大後遺症。

連宮瑩說，發生暫時全盤性失憶症的原因迄今不明確，可能起因於腦部短暫缺血或缺氧，當血流及氧氣供給穩定後就會恢復；臨床上，心理壓力大及身心焦慮者比較容易發生，劉姓病人可能是患者上廁所時膀胱用力，迷走神經反射使血壓下降，引起腦部短暫缺血。

彰化 中風

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