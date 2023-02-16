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奇美醫院攜手東台精機 發表全方位導管零點偵測儀

中央社／ 台南16日電

奇美醫學中心為改善加護病房內多種侵入性導管同時使用時的固定、監測校準誤差等困擾，與工具機廠東台精機合作研發「全方位導管零點偵測儀」，已取得新型專利並在病房使用。

奇美醫學中心與東台精機今天在永康奇美醫院舉行全方位導管零點偵測儀發表會，並安排護理團隊示範操作情況。

奇美醫學中心護理部心臟血管外科加護病房護理長郭惠婷表示，加護病房侵入性導管種類、規格多，固定座無法共用，但點滴架在同一個水平位置僅能裝置一個固定座，護理人員需經常更換，除了耗時之外，旋轉固定座台動作也容易造成護理人員手部職業傷害。

郭惠婷表示，護理人員以往只能以目測或拉取導管輸液管線對準零點位置的方式執行水平校準，而水平校準與歸零是血液動力學測量前的重要步驟，稍有偏差可能造成醫療決策延誤，影響病人安全。

郭惠婷指出，全方位導管零點偵測儀包含可適用不同規格導管的伸縮式固定架、可精準對應體外零點位置的雷射光水平儀，以及可上下調整固定座台的電動偵測滑動式軌道，可協助迅速、精確獲得病人相關監測數值。

奇美醫學中心加護醫學部主治醫師陳志金表示，加護病房內相關監測獲得的連續數據，對重症病人來說相當重要，因此特別要求準確性，過去仰賴護理師以目測和手調方式進行，個別差異性較大，也容易有職業傷害，有了科技輔助後，醫療照護品質可更精進。

東台精機董事長嚴瑞雄表示，東台精機近年加強智慧製造領域，與奇美醫學中心提出的智慧醫療有共通概念，雙方從小地方開始合作，透過想法溝通與交流，將來有機會把更多護理創意做成產品。

奇美醫學中心院長林宏榮表示，全方位導管零點偵測儀在去年參加國際護理創意獎競賽獲得3個獎項，並已在奇美的3個加護病房展開試用，臨床運用成效頗受護理師好評，未來將與東台精機進一步針對骨關節鏡手術器材開發及血管內治療模擬等方面合作，深耕創新醫材領域。

護理師

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