呼吸道疾病患者增恐用藥短缺 食藥署開會協調

國際間呼吸道疾病患者變多，醫療端擔憂用藥短缺。衛福部食藥署今天表示，昨天已邀集醫藥雙方召開會議，後續將針對臨床端需求展開調查，並釐清是否有異常購買情形。

衛福部食藥署藥品組科長楊博文今天告訴接受電話訪問指出，接獲臨床端反映，因近期呼吸道疾病患者增加， 其中一個很重要的治療藥品「Amoxicillin與Clavulanate複方抗生素」，去年9、10月就發現使用量有增加趨勢，例如口服錠劑從原本的月平均用量216萬，增加到約473萬。

楊博文表示，自去年12月起，這類藥品許可證持有藥商皆協助增加藥品的輸入及生產，口服錠劑及糖漿用粉劑整體供應量，皆增加達2倍，但臨床端仍反映有訂購不易的情形，因此昨天邀請醫藥雙方開會討論，以了解供需狀況。

楊博文說，現在遇到的狀況，首先是台灣大部分使用輸入藥品，因國際間呼吸道疾病患者都變多，國外製造廠產能雖有增加，但會依各國需求去分配數量，儘管有替台灣爭取進貨量，製造跟生產頻率都是2到3個月，不會馬上知道台灣分配到多少數量。

此外，這款複方抗生素雖有國產學名藥，但藥廠擔心增加產量後，一旦原廠恢復供應，藥反而會賣不掉，因此後續增產意願不明確。

楊博文表示，由於藥廠供應情形不確定，加上醫療機構為了避免訂不到藥而重複下訂，也導致藥品分配不均，有些醫療院所取得過多藥品，有些則是都拿不到。

食藥署昨天會議中決議，請中華民國醫師公會全國聯合會、中華民國藥師公會全國聯合會、中華民國藥劑生公會全國聯合會、醫療機構相關公協會等，協助調查臨床端近3個月對於該類藥品的需求情形，以利後續媒合國產及輸入藥商；另外也請藥商提供近期訂購量較多的醫療機構清單，以釐清是否有異常購買的情形。

健保署長石崇良今天上午接受媒體聯訪時表示，以近期遇到的軟便劑缺藥問題，屬於指示用藥，缺藥原因有3種，第1是供應商生產鏈人力不足，第2為原料供應有問題，第3則是健保給付價影響廠商投入及製造意願。

健保署規劃指示用藥將訂地板價，石崇良說，指示藥品是否應排除於健保給付，醫界、藥界、民眾各有不同的意見，已收載的健保指示藥品未訂有地板價，導致供貨不穩定情形，健保署將持續蒐集各界建議，朝向修法務實解決。

石崇良也提到，健保署後續將考量藥品必要性、可替代性及價格合理性，精進指示藥品給付政策。在修法前，對於健保所收載給付的藥品，期望廠商能穩定供貨予醫院、診所及藥局。