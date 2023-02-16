省下10萬4千座台北101！約翰走路將移除紙盒包裝

帝亞吉歐（Diageo）在全球各地陸續展開永續計畫，其中包括移除部分品牌與品項商品的紙盒包裝，降低非必要性包裝的浪費。在台灣，預計2023年初到年中，消費者就會陸續開始在通路上看到移除紙盒包裝之商品。其中包括約翰走路（Johnnie Walker）黑牌12年威士忌、約翰走路黑牌12年雪莉版蘇格蘭威士忌，以及約翰走路雙黑極醇蘇格蘭威士忌。

調查顯示2020年因疫情封城，全球二氧化碳排放量下降7%，地球因人類減少活動，而獲得短暫喘息的機會，「有意識的消費精神」也在疫情過後快速攀升。

全球知名烈酒領導集團帝亞吉歐宣布，將於全球分階段地逐步減少部分核心蘇格蘭威士忌品牌紙質禮盒包裝的使用，計畫在供應鏈中減少約10,000噸紙板（約1.83億個紙盒）、每年減少約7,430噸的碳排放量，邀請消費者共同加入這場守護地球的行動。

在帝亞吉歐計劃減少約1.83億個紙盒的概念下，若以約翰走路黑牌紙盒高度29公分計算，省下的紙盒總高超過5000萬公尺，相當於堆砌出1萬3千座玉山，或10萬4千座台北101。而從碳排放數字來看，根據台灣高鐵公司所發布的數據，7,430噸的碳排量，相當於一名旅客高鐵北高來回33萬2,289趟。

自約翰走路啟程的永續之旅，是帝亞吉歐集團減少不必要包裝所邁出的第一步。發揮約翰走路黑牌樹立的「Keep Walking我選我路」精神，號召勇於追尋夢想、走出自我的年輕世代一同加入，參與有意識的永續行動、守護地球，也攜手威士忌愛好者在享受美好之餘，同時留下美好，每次邁步都留下善良的種子。