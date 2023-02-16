缺蛋兩年再惡化 鄭文燦指示：買得到、價格合理、自給率足3目標

台灣缺蛋持續一年多，年後缺蛋狀況再度惡化，北台灣超市和裝機蛋並不容易買到，由於機能生產成本墊高，本周雞蛋產地價上漲2元；農委會表示，目前周產蛋雞數約3136萬隻，比上周再減68萬隻，雞蛋每日生產量11.3萬箱（每箱約200顆），足夠供國人使用；而行政院長鄭文燦則指示，雞蛋要達成買得到、價格合理、自給率足夠等三個目標。

行政院副院長鄭文燦今天偕同農委會主委陳吉仲視察賣場雞蛋銷售情形，同時走訪北市蛋行，由於官員到場，賣場不論是相對高價的冷藏平飼動福蛋，或者是平價常溫蛋，架上滿滿；與前幾天架上盒裝蛋清空樣態不同。

鄭文燦說，現在目前遇到的問題是氣候、包括禽流感，包括雞隻換羽產蛋率有下降一點，農委會已經說明，會從幾方面穩定產銷，產銷雙方都有聯繫機制，目前批發價是52元，大概上漲4%，從去年到現在漲了大概50%，如果比較美國跟日本，美國一顆雞蛋大概是新台幣7.3元，日本約7.7元，台灣約5.28元。

鄭文燦表示，其中很大的成本是飼料，目前大宗物資黃小玉（黃豆、小麥、玉米）進口的營業稅免徵，原來措施到3月底，院長陳建仁指示，召開物價匯報，會把營業稅減免政策往後延，讓蛋的成本可以下降，讓農民保障收益，有意願增產。

鄭文燦說，調節部分，加工蛋占市場總和約12%至18%，農委會會做調度調節，提供民生使用，另外，種雞供應可以多一點，這3個方面都要努力，讓產銷雙方，特別是要給消費者能夠用合理的價格採購，當然也要反映成本，透過市場機制得到合理的利潤，是雙方都要兼顧的。

陳吉仲表示，過去受到俄烏戰爭、新冠肺炎船運影響，全球飼料價格上漲，過去兩年，國內飼料成本從每公斤11元上漲到17元，飼料占蛋雞成本七成，讓產地價格從原本每台斤23元漲到52.5元，剛好漲5成，換算成公斤，也正好漲七成。

陳吉仲說，雞隻換羽跟入的新的中雞數進來後，預估2月底到3月上旬，產能會恢復，這個月會特別從需求中，加工蛋有12%至18%，會調度5%約5000箱（每箱約200顆），就有超過100萬顆，提供到各通路，任和有需要調度的通路，都會協助調度。

陳吉仲也向行政院喊話，若玉米進口的營業稅可以繼續減免，減免可以讓飼料成本每公斤再減少1元，飼料成本減少，農民相對負擔比較低，我國提供的雞肉豬肉跟雞蛋，對消費者而言，影響會更低。