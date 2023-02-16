老病患常聽嘸！醫生得在診間「大小聲」元健捐千台助聽器助人

超高齡社會來臨，長者就醫聽不清楚，醫生常要在診間大小聲。元健助聽器執行長吳志賢發善心，捐贈千台市價1萬2000元助聽器，今天在北港鎮公所前舉辦捐贈儀式，由里幹事派發傳單，北港、口湖民眾持傳單可到門市聽力檢測，受損60至90分貝可領取免費助聽器。

北港媽祖醫院院長吳錫金說，時代在進步，聽力在退步，隨著超高齡社會來臨，每當看到年長者走進診間，就要做好心理準備，講話要很大聲他們才能聽見，長久下來對喉嚨造成不小負擔，肯定元健助聽器拋磚引玉捐助聽器，也鼓勵民眾注意日常保養。

元健助聽器執行長吳志賢說，他的姊姊患有聽障，從小和她生活在一起，知道聽障會對生活造成許多不便，就學、就業機會都會被剝奪，且助聽器在台灣是種昂貴的醫療器材，盼結合地方力量助人，初估提供1000台助聽器，若需求人數超過千人，會再加碼。

吳志賢補充，重聽和失聰不同，聽力損傷也有分程度，到門市檢測聽力，符合60至90分貝中重度聽損可領取，中重度配戴效果最好；助聽器有手機APP及實體按鈕，門市人員會協助調整、適配，若助聽器需調整，承諾永久免費調整，也期待未來幫助其他地方民眾。

板橋扶輪社長說，捐贈助聽器活動原本本來打算在北部舉辦，但因考量城鄉醫療資源不均，再加上鄉下年長者較多，才決定下鄉把活動辦在北港，北媽醫院院長吳錫金居中提供許多協助，促成活動順利舉辦，希望里幹事深入社區，把傳單發給每個有需要的人。