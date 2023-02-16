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花1.1萬買旅展住宿券卻聯絡不到業者 消保官提醒要有履約保證

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
位於高雄市的悠閒渡假有限公司展出的廣告。圖／新北市消保官提供
位於高雄市的悠閒渡假有限公司展出的廣告。圖／新北市消保官提供

疫情趨緩，許多民眾已在規劃今年連假的出遊行程，但有民眾在旅展購買住宿券，等到想住時卻聯繫不到業者。新北市消保官表示，消費者購買住宿券應檢視有無記載履約保證等相關規定，如果不是旅館或民宿自行發行的第三方禮券， 更要提高警覺，免得吃虧上當還受氣。

位於高雄市的悠閒渡假有限公司常在臺北旅展或北部活動場所設攤推銷「悠閒渡假民宿」住宿券，標榜限時促銷4人房1100元，而且可用於日月潭、礁溪、花蓮、墾丁、高雄、嘉義、台東等多家旅館或民宿，還保證無使用期限及寒暑假不加價，機會難得。

消保官指出，有消費者花了1萬1千元向業者購買1本10張的住宿券，不料撥打訂房專線無人接聽，傳LINE訊息未讀未回，業者如接聽電話，也總稱客房已訂滿，要求消費者改訂其他日期，或加價選擇其他民宿，甚至有消費者進住時，發現與當初在旅展時展示的民宿照片完全不同。消費者迫於無奈向消保官提出申訴，但悠閒渡假有限公司皆惡意不出席協商會議。

消保官說明，悠閒渡假民宿雖然在廣告單上，標榜無使用期限、假日不加價、寒暑假不加價等三大保證招攬顧客，但消費者實際使用時則訂不到房，且住宿券上違規記載禮券期限、無履約保證且退券手續費過高。新北端曾於假日查獲該業者設攤販售無履約保證的住宿券，但如果訂不到房也與廢紙無異。

台北市消保官在台北旅展查核時，該公司雖出示符合規定的住宿券，但疑似販售予消費者另一款無履約保證的住宿券，日前受理申訴案消費者所提供的住宿券，也沒履約保證。雙北消保官皆已檢附相關違法事證移送高雄市政府查處該不肖業者，並提醒展場或活動策展單位應禁止任何業者設攤販售不合法之禮券，以免成為不肖業者之幫凶。

消保官提醒，購買住宿券等禮券都要留意是否有履約保證，免得貪小便宜卻吃了大虧。若消費者購買住宿券主張要退券時，依照現行「商品（服務）禮券定型化契約應記載及不得記載事項」，業者不得收取超過3%的退費手續費，其餘款項須退還消費者。如發生消費糾紛時，可撥打1950全國消費者服務專線，或向本府消費者服務中心諮詢或申訴。

位於高雄市的悠閒渡假有限公司賣給民眾的住宿券。圖／新北市消保官提供
位於高雄市的悠閒渡假有限公司賣給民眾的住宿券。圖／新北市消保官提供

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