快訊

好消息！文化成年禮加發至21歲 90萬人可獲1200元

侯友宜是否參選 關鍵在三場選戰與誰能下架民進黨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

228連假預估出遊車潮 公總提醒民眾連假道路封閉時段

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
今年228連假從2月25日周六開始有4天連續假期，預估中長程南下的主要車潮會在第1天上午出現，建議民眾出發前先上網了解路況選擇路線，避開國道壅塞路段。圖／公總一工處提供
今年228連假從2月25日周六開始有4天連續假期，預估中長程南下的主要車潮會在第1天上午出現，建議民眾出發前先上網了解路況選擇路線，避開國道壅塞路段。圖／公總一工處提供

今年228連假從2月25日周六開始有4天連續假期，公路總局第一養護工程處依往年經驗預估，中長程南下的主要車潮會在第1天上午出現，建議民眾出發前先上網了解路況選擇路線，避開國道壅塞路段。

一工處表示，短程出遊的車潮，在連假期間每天都會出現在各知名遊憩區的周邊路段，台3台4台7線大溪、慈湖、石門水庫風景區，預估交通高峰時間大約中午11時和晚間5至7時許。

假期第1天2月25日早上5至12時，高公局將封閉台66線銜接國道1號的平鎮系統交流道南下車道，預定由台66線銜接國道南下的用路人，可於台66線平鎮或新屋交流道銜接平面道路至國道1號幼獅交流道南下。台31線從蘆竹到湖口僅40分鐘車程，可作為往返新竹及桃園間的短程國道替代道路。

一工處說，2月27日下午會是北返車流的高峰，建議短程出遊的鄉親在回程前先上網了解路況，以免與長途北返車潮相遇，耽誤回家時間，2月27、28日中午12至晚間9時，台61線銜接國3西濱交流道北上匝道也會封閉，建議北上的用路人可續行台61線至前方80公里附近，左轉香山聯絡道銜接國3交流道北上。

一工處呼籲長途北上的鄉親可以提早出發，避開下午4至晚間8時的車多時段，也請短程出遊的鄉親多利用公共運輸，若駕車出遊，則可考慮走替代路線，避免壅塞；也提醒返鄉、旅遊請多搭乘公共運輸工具，開車則請盡量利用替代路線並避開尖峰時段。

國道 車潮 石門水庫

延伸閱讀

高雄「崗山之眼」年度檢修 3月2日至15日休園兩周

228連假即將到來 國道3大常見肇因出爐 最高可罰到6千元

連假出遊刷這張！「將將卡」全通路支付享1.5％、海外刷卡最高回饋5%

228連假中部3大景區夯 公總建議這些時段抵達避車潮

相關新聞

健保部分負擔新制最快4月上路 第一階段估影響800萬人

健保部分負擔將分為兩階段上路，門診藥費、急診部分負擔先行，最快4月上路。本報昨專訪健保署長石崇良表示，這是他上任近兩周來...

苗栗三灣7.4度 吳德榮：明回暖、周日午後又一波強冷空氣南下

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨因輻射冷卻加持，苗栗三灣鄉7.4度，創下此波...

缺蛋兩年再惡化 鄭文燦指示：買得到、價格合理、自給率足3目標

台灣缺蛋持續一年多，年後缺蛋狀況再度惡化，北台灣超市和裝機蛋並不容易買到，由於機能生產成本墊高，本周雞蛋產地價上漲2元；...

禁地怕爆不敢踏一步？網盤點全台情侶禁地「去了成恩愛夫妻」

民間傳說常列舉一些情侶或夫妻禁去、否則分手或恐影響感情的禁地。有網友在Dcard板上列出全台20個被點名的情侶禁地，詢問大家是否曾經去過，然後真的靈驗分手，不少網友給出令人驚訝的答案。

好消息！ 文化成年禮加發至21歲 90萬人可獲1200元

為鼓勵民眾於疫情趨緩後擴大藝文消費，振興藝文產業發展，文化部爭取行政院疫後特別條例預算，規劃包含擴大成年禮及產業振興策略...

強烈冷氣團+輻射冷卻 3縣市低溫特報 防10度以下低溫

強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，今天中部以北及東半部天氣寒冷，中央氣象局今天上午10點28分針對新竹縣、苗栗縣、金門縣發布...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦