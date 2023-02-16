228連假預估出遊車潮 公總提醒民眾連假道路封閉時段

今年228連假從2月25日周六開始有4天連續假期，公路總局第一養護工程處依往年經驗預估，中長程南下的主要車潮會在第1天上午出現，建議民眾出發前先上網了解路況選擇路線，避開國道壅塞路段。

一工處表示，短程出遊的車潮，在連假期間每天都會出現在各知名遊憩區的周邊路段，台3台4台7線大溪、慈湖、石門水庫風景區，預估交通高峰時間大約中午11時和晚間5至7時許。

假期第1天2月25日早上5至12時，高公局將封閉台66線銜接國道1號的平鎮系統交流道南下車道，預定由台66線銜接國道南下的用路人，可於台66線平鎮或新屋交流道銜接平面道路至國道1號幼獅交流道南下。台31線從蘆竹到湖口僅40分鐘車程，可作為往返新竹及桃園間的短程國道替代道路。

一工處說，2月27日下午會是北返車流的高峰，建議短程出遊的鄉親在回程前先上網了解路況，以免與長途北返車潮相遇，耽誤回家時間，2月27、28日中午12至晚間9時，台61線銜接國3西濱交流道北上匝道也會封閉，建議北上的用路人可續行台61線至前方80公里附近，左轉香山聯絡道銜接國3交流道北上。

一工處呼籲長途北上的鄉親可以提早出發，避開下午4至晚間8時的車多時段，也請短程出遊的鄉親多利用公共運輸，若駕車出遊，則可考慮走替代路線，避免壅塞；也提醒返鄉、旅遊請多搭乘公共運輸工具，開車則請盡量利用替代路線並避開尖峰時段。