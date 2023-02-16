癌末女吐露有穿美美看海夢 安寧團隊助圓夢她沿途飆淚

甫獲32屆個人醫療奉獻獎的屏東縣牡丹鄉護理師賴慧珊，日前得知癌末、接受居家安寧照護的41歲葉姓女子，生命最後一里路有個「看海夢」，不讓葉女留下遺憾，4天前申請復康旅遊小巴和5名志工，帶著妝扮美美、身著白色禮服的葉女到墾丁白砂灣圓夢；賴慧珊說，葉女身體很虛弱，圓夢之旅狀況多，可謂超級大挑戰，但看到葉女沿途開心到飆淚，一切都值得了。

離婚的恆春鎮葉姓女子是低收戶，兒子跟著前夫，去年底因肺腺癌癌細胞轉移至腦部，無法自理臥床，接受居家安寧照護，由安寧醫療團隊、居家護理師和姐姐照護；賴慧珊說，葉女24小時躺床，睜開眼看見的都是天花板，每天鬱鬱寡歡，她有天訪親時問了一句：「美女，如果有機會可以帶妳出門，妳會想去哪裡？」美妙的事自此展開。

「一開始她以不敢置信地眼神說，別開玩笑了，我又無法走路，怎麼出門！」，賴慧珊回：「那不是問題，只要妳想，我們就會幫妳克服所有的困難」，葉女吐露她有個未竟心願：「我好想去看海，想穿美美、打扮漂漂亮的去看美麗的大海」，賴不加思索回說：「OK，那我們就走吧！」

「一趟4個小時的安寧圓夢之旅，看似簡單卻充滿挑戰！」，賴慧珊說，和一般身障人士旅遊截然不同，從向縣府訂車開始，一切都是未知數，也沒辦法預知葉女的身體狀況，共出動5位護理師志工，換了2種輪椅，旅遊行程上一秒是這樣，下一秒又變動 ，像出考題一樣，要快速因應解決。

她說，葉女一度心跳飆到100以上血壓量不到，因身體疼痛關係，中途要換車餵嗎啡，為讓病人可以舒服一點，中午還跑回辦公室躺病床換尿布午休，整個團隊每個人都繃緊神經，一趟旅程雖辛苦，但是看到葉女拍出美美的照片及看到沿途不斷流下開心的眼淚，哭到快用完一包衛生紙，這一切都值得了。