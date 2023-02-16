癌末女吐露有穿美美看海夢 安寧團隊助圓夢她沿途飆淚
甫獲32屆個人醫療奉獻獎的屏東縣牡丹鄉護理師賴慧珊，日前得知癌末、接受居家安寧照護的41歲葉姓女子，生命最後一里路有個「看海夢」，不讓葉女留下遺憾，4天前申請復康旅遊小巴和5名志工，帶著妝扮美美、身著白色禮服的葉女到墾丁白砂灣圓夢；賴慧珊說，葉女身體很虛弱，圓夢之旅狀況多，可謂超級大挑戰，但看到葉女沿途開心到飆淚，一切都值得了。
離婚的恆春鎮葉姓女子是低收戶，兒子跟著前夫，去年底因肺腺癌癌細胞轉移至腦部，無法自理臥床，接受居家安寧照護，由安寧醫療團隊、居家護理師和姐姐照護；賴慧珊說，葉女24小時躺床，睜開眼看見的都是天花板，每天鬱鬱寡歡，她有天訪親時問了一句：「美女，如果有機會可以帶妳出門，妳會想去哪裡？」美妙的事自此展開。
「一開始她以不敢置信地眼神說，別開玩笑了，我又無法走路，怎麼出門！」，賴慧珊回：「那不是問題，只要妳想，我們就會幫妳克服所有的困難」，葉女吐露她有個未竟心願：「我好想去看海，想穿美美、打扮漂漂亮的去看美麗的大海」，賴不加思索回說：「OK，那我們就走吧！」
「一趟4個小時的安寧圓夢之旅，看似簡單卻充滿挑戰！」，賴慧珊說，和一般身障人士旅遊截然不同，從向縣府訂車開始，一切都是未知數，也沒辦法預知葉女的身體狀況，共出動5位護理師志工，換了2種輪椅，旅遊行程上一秒是這樣，下一秒又變動 ，像出考題一樣，要快速因應解決。
她說，葉女一度心跳飆到100以上血壓量不到，因身體疼痛關係，中途要換車餵嗎啡，為讓病人可以舒服一點，中午還跑回辦公室躺病床換尿布午休，整個團隊每個人都繃緊神經，一趟旅程雖辛苦，但是看到葉女拍出美美的照片及看到沿途不斷流下開心的眼淚，哭到快用完一包衛生紙，這一切都值得了。
她說，讓重症病患尊嚴地、不帶遺憾地離開人世，家屬以感恩的心陪伴走完人生最後一段路，也是功德一件；協助處理完每件安寧個案，都有「功德圓滿」的喜悅感，從和病患、家屬、醫師對話，陪伴病患走到人生盡頭到後事協助，過程不容易，但她知道自己扮演的橋梁角色，全程不能掉淚。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言