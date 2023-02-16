小琉球空氣品質亮「橘燈」 敏感族群減少戶外劇烈活動

民間傳說常列舉一些情侶或夫妻禁去、否則分手或恐影響感情的禁地。有網友在Dcard板上列出全台20個被點名的情侶禁地，詢問大家是否曾經去過，然後真的靈驗分手，不少網友給出令人驚訝的答案。

2023-02-16 12:18