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小琉球空氣品質亮「橘燈」 敏感族群減少戶外劇烈活動

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
屏東琉球今空品亮「橘燈」。圖／取自環保署空品監測網
屏東琉球今空品亮「橘燈」。圖／取自環保署空品監測網

受到強烈大陸冷氣團影響，環境風場為東北風，中部以北位於迎風面，擴散條件佳，但雲嘉南以南位於下風處，汙染物稍易累積。環保署說，東北風影響時，雲嘉南以北風力較強擴散條件佳，高屏地區位於尾流弱風區，汙染物易累積。截至今天上午11時監測資料，屏東琉球空氣品質達到「橘色提醒」等級，環保署提醒，屏東（琉球）地區敏感族群，應減少在戶外劇烈活動。

依照環保署監測資料及氣象局今10時氣象資料顯示，今天持續受到強烈大陸冷氣團影響，環境風場為東北風，中部以北位於迎風面，擴散條件佳，雲嘉南以南位於下風處，汙染物稍易累積。

竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

環保署指出，明天強烈大陸冷氣團減弱，環境風場逐漸轉為偏東風，西半部地區位於背風側，擴散條件稍轉差，汙染物稍易累積；竹苗、宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南及高屏空品區為「普通」等級。

周六環境風場為偏東風，西半部地區位背風側，擴散條件較差，汙染物易累積；西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度。宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗及中部空品區為「普通」等級；雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級。

冷氣團 環保署 馬祖

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