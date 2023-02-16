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禁地怕爆不敢踏一步？網盤點全台情侶禁地「去了成恩愛夫妻」

聯合新聞網／ 綜合報導
台東三仙台被列情侶禁地，但有網友說與情侶去過成了夫妻。報系資料照
台東三仙台被列情侶禁地，但有網友說與情侶去過成了夫妻。報系資料照

民間傳說常列舉一些情侶或夫妻禁去、否則分手或恐影響感情的禁地。有網友在Dcard板上列出全台20個被點名的情侶禁地，詢問大家是否曾經去過，然後真的靈驗分手，不少網友給出令人驚訝的答案。

原PO貼出一張臉書盛傳的情侶禁地整理，包括彰化八卦山大佛、淡水漁人碼頭、台南吳園、新竹青草湖、苗栗龍騰斷橋、台東三仙台、高雄忠烈祠、台北木柵指南宮、台大傅園、高雄大樹舊鐵橋、嘉義天長地久橋、高雄大崗山、新店碧潭吊橋、清大梅園、基隆情人湖、東山仙公廟孚佑宮、台南南鯤鯓代天府、南投星月天空、石門十八王公廟、各地戶政事務所，共20處的「情侶禁地」。

原PO表示，「還真的和短暫的前任去過其中一處」，並詢問大家：「有人去過卻還在一起、沒分手的嗎？交往多久，去過後到現在多久了？修成正果了嗎？」

不少人對於曾經去過的約會地點竟是分手聖地感到驚訝，表示「三仙台跟先生交往時去過，還一起來回走橋，原來那邊也是分手聖地！」、「去過新竹青草湖，交往6年，結婚了」、「也和我先生去過幾個，但依舊順利結婚甜蜜到現在」。

對於情侶禁地傳說，網友說：「有人還在信這個喔？」、「真的是太扯傳說，會分手根本是人不對」、「跟一堆人算好日子時辰結婚，但還是會離婚一樣」、「也去過5、6、7、8個地方吧，交往10年結婚，婚後6年懷孕，小孩現在2歲多，這些景點本來就是很多人會去的地方，一點根據都沒有」。

但也有網友認為，寧可信其有，不可信其無，「情侶勿入各種園、各種宮廟、各種橋」、「朋友也是害怕被分手，所以不敢去這些地方」。

情侶 分手 漁人碼頭 三仙台

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