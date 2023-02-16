用路人注意！清境奔羊節明登場 小心塞在羊陣中

南投仁愛清境農場的年度盛事「奔羊節」明天登場，由柯莉黛綿羊、薩福克綿羊組成的112隻「綿羊大軍」會趕上台14甲線合歡山公路，占車道奔走約2公里，屆時部分路段將暫時管制封閉，呼籲用路人避開管制時間，以免塞在「羊」陣中。

清境農場指出，奔羊節是清境農場每年的重頭戲，但2020年起因疫停辦3年，今年總算閃亮回歸，迎接慶祝建場62周年，同時配合民國112年，明天將讓由柯莉黛綿羊、薩福克綿組成共112隻的「綿羊大軍」走上街頭，與遊客互動同樂。

而「奔羊節」系列活動於明天（17日）上午9時起在青青草原登場，先由普台高中禪鼓隊、營北國中舞龍隊、原住民聲樂家胡待明等演出揭開序幕，9時40分進行首場綿羊秀「綿羊的新衣」，10時20分就是眾所期盼的「羊咩咩逛大街」。

清境農場表示，遊客能跟著牧羊人引領羊群，清境南商圈出發，徒步行走合歡山公路約2公里至清境國民賓館，從中體驗驅趕「綿羊大軍」、被「綿羊大軍」追趕的樂趣，抵達國民賓館還有「羊咩咩見面會」，可以跟可愛的羊群互動、拍照。

但為因應「綿羊大軍」上路，明天上午10時20分至10時50分，合歡山公路將啟動交通管制措施，綿羊踩街期間採全線雙向封閉，封路時間約30分鐘，也是台14甲線清境路段每年特有的交通狀況。

公路總局提醒，為維護人、羊的安全，台14甲線7.8K清境南商圈至9.5K國民賓館路段，明天上午將安排志工進行交通疏導，重要路口由警方協助交通管制，呼籲往返台清境、合歡山的用路人可提前或延後通過該路段，以免塞在「羊」陣中。