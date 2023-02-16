健保部分負擔新制最快4月上路 第一階段估影響800萬人

健保部分負擔將分為兩階段上路，門診藥費、急診部分負擔先行，最快4月上路。本報昨專訪健保署長石崇良表示，這是他上任近兩周來的想法，主要是門診藥費、急診部分負擔於醫院都已準備完畢，但檢驗檢查部分負擔從未收過，擔心退費等機制未健全，影響民眾醫療品質。據健保署統計，國內每年開立檢驗檢查單人數，高達近1000萬人，每年需退費人次也達190萬，如果檢驗檢查部分負擔退費機制未建立好時，醫院批價、掛號櫃台將大排長龍，「如民眾排知名拉麵店一樣」。

石崇良今接受媒體聯訪指出，健保部分負擔調整原訂去年5月15日上路，但受新冠疫情影響暫緩，因當時基層診所、長照機構、洗腎中心等都滿滿確診者，包括醫療、長照、洗腎等體系全部總動員投入防疫，並站到第一線打仗，政府部門也全部投入，「真的沒有心力思考部分負擔」。

依健保署規畫，門診藥費部分負擔調整，基層診所、地區醫院一般藥費部分負擔維持現狀，為藥費100元以下免收部分負擔，101元以上依級距收取，上限為200元。區域醫院及醫學中心藥費部分負擔則取消級距，上限調整為300元。

慢性處方箋新制部分為，第一次在基層診所領取免部分負擔，但第一次若在地區醫院領取，同樣為藥費100元以下免收部分負擔，100元以上依級距收取，上限為200元。若在區域醫院及醫學中心藥費部分負擔上限調整為300元。而第二、第三次慢箋不論在哪個醫療層級領取都是免收部分負擔。

另急診部分負擔新制上路後，輕症患者於醫學中心急診就醫，部分負擔將從現行550元調高至800元，至區域醫院就醫則從現行300元調高至600元，但重症患者於醫學中心急診就醫，部分負擔將從現行450元調降至300元，至區域醫院則從現行450元調降至300元。

石崇良表示，經健保署預估，急診部分負擔新制上路後，一年將影響100萬人，其中50萬人為輕症患者會受到影響，另50萬人重症患者負擔則會減輕。藥費部分負擔的影響，在就醫行為沒有改變下，將有700萬人受到影響，但其中400多萬人一年藥費增加為200元以下，期盼改變民眾就醫行為。

至於，檢驗檢查部分負擔何時上路？石崇良說，檢驗檢查部分負擔免收額度、收取費用上限及相關配套措施等，還需與醫界、醫改會、消基會等團體進一步溝通，再決定上路時間。

石崇良指出，未來為降低醫院批價、掛號排隊人潮，如果電子支付可以解決問題，當然最好，但現在全國各醫院電子支付還不普及，且很多患者是高齡長者須一併考慮，「這是我比較擔心的。」因此，部分負擔不排除分階段上路，準備好的先上路。