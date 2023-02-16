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一家三口晚餐不到百元！網：深深著迷這家南部超市

聯合新聞網／ 綜合報導
圖擷自「爆廢公社二館」
圖擷自「爆廢公社二館」

物價驚驚漲，快要吃不消了嗎？有網友在「爆廢公社二館」臉書社團PO出多張超市照片，指自己一家三口的晚餐，就在814這家超市購買解決，結帳時「花不到一百元，讓我全家三人吃好飽」，直呼「南部的814超市真是個神奇的所在」。

原PO在「爆廢公社二館」PO文稱：「買了79元整套包好好的客家豬肉鹹湯圓料理組合（裡面20多粒），再買一把20元的茼蒿煮了一大鍋，晚餐花不到100元，讓我全家三人吃好飽」。

該文還附上多張在814超市拍攝的照片，只見便利超商賣的40元蛋捲冰淇淋，814超市只賣19元，生鮮食品區冰櫃上放滿的火鍋組合、雞肉配料組合中，其中一份「南瓜山藥雞湯」組合，內含一盤雞腿肉，搭配南瓜、各種菇類、魚板、香菜等配料，售價為109元，另一盤南瓜蒸肉的價格為69元。

該文引來逾6千名網友熱議，不少網友稱對高屏地區獨有的814超市「深深著迷」、「我每天都要去報到一次」、「常去『款拜拜』的那一間」，也有人大讚814超市「配好物料真方便」、「調味也幫你處理好，弄熟就好」、「814的麻婆豆腐是神菜」、「露營超級方便」。

網友統整全台便宜超市，有網友說：「北部億客來也是這樣」、「宜蘭有喜互惠」、「還在念宜蘭大學的時候，基本上靠喜互惠的各種特價商品過日子，能省不少生活費」、「花蓮的統冠超市就是這樣」。

圖擷自「爆廢公社二館」
圖擷自「爆廢公社二館」
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圖擷自「爆廢公社二館」
圖擷自「爆廢公社二館」

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