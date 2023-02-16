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網友驚曝「日本蛋價是台灣一半」 實地走訪當地超市結果曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
圖擷自爆怨公社
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最近蛋價漲到很有感？受到全球原物料高漲及禽流感影響，國內雞蛋批發價每台斤調漲2元，重回每台斤52元歷史新高。有台灣網友在「爆怨公社」PO文表示，在日本超市發現10顆蛋的售價是213日幣(約台幣48元)，讓她質疑為何在薪資中位數為台灣的兩倍以上的日本，蛋價卻是台灣價格的一半。

原PO表示，實地走訪位於東京東部的千葉市超市，發現10顆蛋標價為213日幣（約台幣48元），若在超市消費超過1000日幣，還可以用128日幣（約台幣29元）優惠價購入10顆，現今日本的薪資中位數約為台灣的兩倍，讓她實在不解。

根據NHK報導，日本今(2023)年的蛋價也創下新高，每公斤批發價來到305日圓（約新台幣70元），讓長期受到政府保護，被視為「物價優等生」的雞蛋也因此漲價；儘管如此，日本今日蛋價仍低於台灣蛋價。

網友見文表示，「這次去日本真的覺得台灣人很苦，疫情這段期間本來沒感覺的」，也有長住日本的台灣人表示，「每次回台灣跟朋友見面聊天，都覺得他們好可憐，薪水好低，物價好高」。

網友歸結近日蛋價為何漲不停的原因，「禽流感、飼料成本，加上冬季…」這3項因素剛好都碰在一起，才導致目前蛋價居高不退。還有人說，「日本鄉下雞蛋更便宜」，「台灣的土地都拿去蓋房子，十幾年前農夫就說過了」，反觀日本，「鄉下土地便宜，雞要養多少就養多少」。

也有人認為，物價「要比就大方向的比，東西有的貴有的便宜怎麼比？」、「日本物價可是我們的兩倍」，但也有人想問，台灣蛋農的原始售價一顆是多少，「真要比的話，你要拿台灣蛋農的售價，而不是拿販賣蛋的店家價格來比」。

也有網友狠酸台灣政府，認為蛋賣得貴其實是在販售「台灣價值」，對於不滿台灣薪資低物價高的人，「有移民這個選項」。

圖擷自爆怨公社
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日本 雞蛋 禽流感

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