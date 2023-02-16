強烈冷氣團發威今晨好冷 明起回暖、周日再變天

今天持續受到強烈大陸冷氣團影響，清晨最低溫出現在苗栗三灣鄉，氣溫降到7.4度，天氣風險管理公司天氣分析師林琮訓說，其餘各地低溫9-13度，由於西半部有較多低雲存在，因此夜間的輻射冷卻作用並沒有非常明顯，但是整體氣溫仍然偏低，感受寒冷。

他說，預期到了白天，冷空氣會稍微減弱，白天高溫跟昨天相比會略微回升，北部、東北部17-18度，中南部、花東20-24度，各地天氣穩定多雲到晴，只有基隆北海岸、東半部有局部短暫降雨機會。

林琮訓說，明天隨著大陸高壓出海，環境轉為偏東風，到周末冷空氣會再更進一步減弱，不管是清晨的低溫或是白天高溫，都會比今天再更為回升，白天高溫舒適偏暖，但是在夜晚到清晨感受上還是比較涼，日夜溫差較大，要留意早晚的溫差變化。

至於天氣方面，他說，因為水氣偏少，迎風面東半部地區會有局部短暫陣雨，不過整體雨勢不大、降雨量也不多，西半部基本上都維持晴到多雲的穩定天氣，晨間要留意有局部霧或低雲發生機會。

林琮訓說，周日午後東北季風又將逐漸增強，北部、東半部雲量增多，迎風面降雨逐漸變得明顯，高溫下滑；中南部仍然維持暖熱型態，但是到了晚上，南邊熱帶擾動的外圍水氣逐漸順著太平洋高壓勢力引導北上到台灣附近，預期中南部、恆春半島天氣也會轉陰，並且有局部短暫陣雨的機會，尤其是山區會比較明顯一些。

林琮訓表示，預估下波冷空氣會影響至下周二，到了下周三逐漸減弱，強度上並不是很強，大致上在東北季風或是大陸冷氣團的邊緣，預估北部、東北部低溫14-15度，中南部16-18度，不過不太一樣的是南邊有比較豐沛的水氣北上，但距離還有一段時間，預報還有可能有變化，持續注意最新的天氣資訊。