苗栗三灣7.4度 吳德榮：明回暖、周日午後又一波強冷空氣南下

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨因輻射冷卻加持，苗栗三灣鄉7.4度，創下此波本島縣市平地最低氣溫。

今天天氣好轉、各地晴時多雲，東半部偶有零星飄雨的機率。吳德榮說，持續受強烈大陸冷氣團影響，白天陽光下氣溫略升，各地早晚偏冷；今夜明晨因輻射冷卻加持，部分縣市平地最低氣溫仍在10度以下，應注意保暖。北部10至18度，中部10至23度，南部11至26度，東部11至24度。

吳德榮說，明天白天起至周日上午冷空氣持續減弱，天氣逐日回暖，各地大多晴朗穩定，日夜溫差大；周六至周日上午西半部、金馬易有霧，東半部偶有局部短暫雨的機率。

吳德榮說，周日下午起另一波強冷空氣南下，北、東轉雨、氣溫開始下降；下周二晚、周三晨氣溫降至最低，部分縣市平地仍可降至10度左右。其強度比上波稍弱，能否觸及強烈大陸冷氣團標準？還不一定。因為模式亦顯示菲律賓東方海面有熱帶擾動活動，其動向對台雖不具威脅，但會增大氣溫模擬的不確定性，應持續觀察。