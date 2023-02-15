第一三共新一代HER2標靶性抗體藥物複合體獲SNQ肯定

有台灣生醫奧斯卡之稱的「國家生技醫療品質奬」暨「SNQ國家品質標章」第25屆頒獎典禮，台灣第一三共以新一代HER2標靶性抗體藥物複合體(Antibody Drug Conjugate，ADC)治療藥物，獲「SNQ國家品質標章」認證，此殊榮不僅肯定第一三共集團在癌症領域之創新藥物研究與臨床治療的突破性進展，也應證了第一三共集團致力於積極實踐「病人優先」及「熱情創新」的企業責任與使命。

「SNQ國家品質標章」認證是由財團法人生技醫療科技政策研究中心(生策中心)召集全台160位生技、營養、醫療領域的權威學者專家，經嚴謹專業的科學驗證審查加以把關其安全與品質，獲此獎項乃是對其品質卓越的肯定。

台灣第一三共總經理林雪芬表示，非常感謝也很榮幸由第一三共集團自行研發之新一代HER2標靶性抗體藥物複合體治療藥物能獲得權威學者專家的肯定，對第一三共集團致力於投資創新藥物研發來說更是莫大的肯定。第一三共集團於2021年已在全球投入超過新台幣600億元研發經費，近四分之一的營收用於創新藥物的研發，以滿足更多病患的醫療需求，未來將持續耕耘高血壓、高血脂、抗凝血、抗感染、癌症等治療領域，為提供國人多樣化醫療需求的藥品而努力。

此次獲獎項目是第一三共集團新一代HER2標靶性抗體藥物複合體治療藥物，對於乳癌、胃癌、非小細胞肺癌之固態腫瘤治療領域皆有突破創新之進展，至今已有5項臨床研究成果發表於國際頂尖期刊《新英格蘭醫學期刊》（The New England Journal of Medicine, NEJM）。

台灣第一三共長期持續投入各類治療藥品之研究與開發、擴大致力於腫瘤領域之創新藥物研究，同時積極參與社會公益活動。透過與地方政府、公民營養護機構合作，台灣第一三共自2015年起每年舉辦「愛分享，心關懷」活動，持續推廣銀髮族健康照護教育，捐贈物資協助弱勢長者，並帶領員工實際參與訪視、陪伴偏鄉獨居長者活動，以實際行動回饋台灣這片土地，守護台灣人民的健康。