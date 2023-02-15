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原訂2025年滅C肝因疫情延宕…今起每月得治2000人

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
亞太肝臟研究學會今起至19日在台灣第32屆年會，今天下午以「加速邁向無C肝的亞洲」為題，邀集台、日、韓、港、星以及德國等各國專家、官員交流C肝消除與防治策略。圖／亞太肝臟研究學會提供
亞太肝臟研究學會今起至19日在台灣第32屆年會，今天下午以「加速邁向無C肝的亞洲」為題，邀集台、日、韓、港、星以及德國等各國專家、官員交流C肝消除與防治策略。圖／亞太肝臟研究學會提供

世界衛生組織訂定2030年全面消除C肝，台灣則訂下超前目標2025年期待達標。但三年的新冠疫情，讓消滅C肝計畫大幅延宕。亞太肝臟研究學會今起於台灣舉辦年會，台灣目前C肝感染率為2.2％，距離2025年消滅台灣C肝的時間僅剩下34個月，疫情讓病人治療數大幅下降二成，專家呼籲如果要如期達標，從現在起，每個月治療數必須要提升至二千人才有辦法急起直追。

根據2019年WHO數據統計，全球C型肝炎感染人數預估尚有5800萬人，其中亞洲地區感染人數高達2000萬人。肝病一直是台灣的國病，因應新藥的發展，台灣訂定2025年消除C肝、超越世衛的決心。

台大醫院副院長、亞太肝臟研究學會指導委員會委員高嘉宏表示，台灣消滅C肝計畫在疫情前如火如荼的進行，醫院內的病患都治療的差不多，現在的當務之急，是要找到散布在社區中，以及在非腸胃專科治療的患者。國健署今年推動各縣市衛生局及醫療院所的BC肝篩檢績優評比機制，期待能加速找出潛在患者。

中山大學副校長余明隆表示，C肝患者常會有肝外病變如糖尿病、慢性腎病、心血管疾病，及非肝臟癌症如淋巴癌等，因此除了針對C肝的高風險盛行區域，也建議應該針對三大C肝常見的合併慢性病，主動篩檢。

五十歲以上成年人也屬Ｃ肝風險族群，可民眾可利用成人健檢45至79歲民眾（原住民40至79歲）終身一次免費篩檢，C肝高盛行率的慢性腎臟病、糖尿病以及心血管疾病族群也要積極篩檢、清除C肝病毒。

二月起，健保署放寬未接受過治療的C肝病人，首次接受健保給付的C肝全口服新藥，得免驗病毒基因型，大幅縮短病患診斷時間，也讓院所更快給予治療，幫助病人遠離C肝。至於肝硬化、藥癮、HIV等病人仍建議檢驗。一旦確診、馬上開始用藥，用藥後兩到三個月可達98%以上的治癒率。

高嘉宏表示，台灣在C型肝炎防治，是一個很好的典範與模式．包括「學界與政府密切配合」，「不同學會間開啟合作模式」都值得作為其他國家借鏡。例如韓國學界正擬與韓國政府有更多的接觸討論，就是希望韓國政府可以像台灣政府一樣，積極把韓國C肝根除。

余明隆表示，期許除了中央政府持續推動相關政策外，地方政府也能合力落實，並由學界持續發展更新的篩檢診斷治療原則，更重要的是從醫院到診所都能把為患者清除C肝、健康照護作為使命，齊心邁向C肝清除最後一哩路。

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