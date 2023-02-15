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鼓勵通勤月票納多元運具 中央擬補助台鐵、客運達90%

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
交通部長王國材表示，公共運輸通勤月票在台鐵及公路客運以補助90%為原則。本報資料照片
交通部長王國材表示，公共運輸通勤月票在台鐵及公路客運以補助90%為原則。本報資料照片

交通部推動「公共運輸月票補助方案」，並爭取納入特別預算，先前預估在通勤月票約有3年200億元、觀光運輸則有25億元。交通部長王國材今表示，針對通勤月票，捷運、公車、公共自行車等區域內公共運具以直轄市補助50%、非直轄市補助75%為原則，台鐵及公路客運則以補助90%為原則，鼓勵地方政府納入。

王國材先前表示，公共運輸補貼在通勤月票分為北北基桃、中彰投、南高屏三大生活圈，北北基桃規劃朝1200元套票，其他區域視各地特性訂定；觀光部分有優化64條台灣好行及在地有腳方案，延伸台鐵、高鐵重要場站接駁路線或由地方提出主要觀光路線。

王國材今指出，針對通勤月票納入的運具種類及價格，仍待中央與地方合作提出最好方案，減輕民眾負擔，也促進公共運輸使用。目前規劃區域內公共運具，包括捷運、公車、公共自行車等，以直轄市補助50%、非直轄市補助75%為原則，另外，台鐵及公路客運則以補助90%為原則，鼓勵地方政府納入月票。

王國材 公共運輸 台鐵 交通月票

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