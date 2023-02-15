快訊

機票貴、服務不到位 他訂經濟艙花逾5萬怨：不如搭廉航

全民普發6千元最快4月上路！ ATM輸入「2組號碼」就可領現

新加坡友人稱劉文正沒死 夏玉順火大怒斥：他是小混混

聽新聞
test
0:00 / 0:00

明19縣市低溫特報！周六補班日微升溫 這時將再變天

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，今(15日)下午至明(16日)上午，新北市、桃園市有6度以下氣溫發生的機率。本報資料照片
受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，今(15日)下午至明(16日)上午，新北市、桃園市有6度以下氣溫發生的機率。本報資料照片

氣象局表示，今天下午到明天上午，受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，新竹以北有局部持續10度左右或以下氣溫(橙色燈號)發生的機率，今晚至明上午桃園、新北有局部6度以下，高雄以北、宜蘭、花蓮、台東及金門有局部10度以下氣溫發生的機率，請注意防範。

氣象局表示，今(15日)下午至明(16日)上午，新北市、桃園市有6度以下氣溫發生的機率；台北市、新竹市、新竹縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

至於基隆市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率。

氣象局表示，周五(17日)強烈大陸冷氣團減弱，各地氣溫回升，白天舒適溫暖，但早晚仍偏冷；周五到至下周日(17日至19日)白天各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及大台北山區有局部短暫雨。

氣象局說，下周日(19日)晚起至下周一(20日)東北季風增強，北台灣天氣轉涼，下周二、下周三(21日、22日)東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

此外，周末，西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，行車用路請注意安全，交通往返亦請留意航班資訊；東半部(含蘭嶼、綠島)沿海地區及恆春半島有長浪發生的機率，請注意。

氣象局表示，23日至25日北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

受到強烈大陸冷氣團、輻射冷卻效應影響，全台19縣市明低溫特報。圖／氣象局提供
受到強烈大陸冷氣團、輻射冷卻效應影響，全台19縣市明低溫特報。圖／氣象局提供

氣象局 冷氣團

延伸閱讀

氣候資料供給NASA？氣象局：與世界各國分享

鄭明典：強烈冷氣團達標 彭啟明指周日晚又一波冷空氣

10縣市低溫特報！半個台灣急凍「恐下探8度」 回暖要等這日

10縣市低溫特報！半個台灣極凍「最冷跌破10度」 回暖要等這日

相關新聞

菸害防制法今總統公告 9項配套子法待修正上路

菸害防制法修正案今年1月12日於立法院三讀通過，總統府今日公告，後續由行政院訂定施行日期。菸防法修法後全面禁止電子煙、納...

獨／長榮航空驚傳飛行途中機艙窗戶破裂 民航局證實：調查中

長榮航空昨天上午一班從曼谷飛往阿姆斯特丹的班機，在曼谷起飛約莫一個多小時左右，驚傳機艙前方玻璃破裂，只見玻璃出現大片蜘蛛...

電動車社區充電設置 業者坦言阻力大：管委會要擋理由多

為達2050淨零目標，政府規畫2030年市區公車、2040年汽機車全面電動化，但電動車充電設備卻仍被社區居民鄰避設施。協...

創下玉山最晚下雪紀錄！鄭明典曬北峰霧淞：這波水氣不足、仍未降雪

強烈大陸冷氣團影響台灣，根據中央氣象局觀測資料顯示，玉山今天出現零下6.9度低溫，為全台最冷。中央氣象局長鄭明典在臉書貼...

景山1天2起國道事故釀1死5傷 公總開罰9萬、違規將停業

景山交通公司2月13日在國道上發生2起重大車禍，造成1死5傷。公路總局表示，中壢站去年10月起即對景山集團所屬公司訂有公...

不是尿道炎！ 人妻愛愛下體痛、冒腫塊 竟揪出這毛病

剛過完西洋情人節剛過，若與另一半恩愛時產生疼痛，小心是尿道憩室再作怪！一名36歲已婚女性，2周前反應陰部有腫塊，性交時會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦