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明19縣市低溫特報！周六補班日微升溫 這時將再變天
氣象局表示，今天下午到明天上午，受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，新竹以北有局部持續10度左右或以下氣溫(橙色燈號)發生的機率，今晚至明上午桃園、新北有局部6度以下，高雄以北、宜蘭、花蓮、台東及金門有局部10度以下氣溫發生的機率，請注意防範。
氣象局表示，今(15日)下午至明(16日)上午，新北市、桃園市有6度以下氣溫發生的機率；台北市、新竹市、新竹縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。
至於基隆市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率。
氣象局表示，周五(17日)強烈大陸冷氣團減弱，各地氣溫回升，白天舒適溫暖，但早晚仍偏冷；周五到至下周日(17日至19日)白天各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及大台北山區有局部短暫雨。
氣象局說，下周日(19日)晚起至下周一(20日)東北季風增強，北台灣天氣轉涼，下周二、下周三(21日、22日)東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。
此外，周末，西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，行車用路請注意安全，交通往返亦請留意航班資訊；東半部(含蘭嶼、綠島)沿海地區及恆春半島有長浪發生的機率，請注意。
氣象局表示，23日至25日北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。
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