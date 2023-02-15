愛地球最時尚 HUBLOT限量表救犀牛 Zenith支持再生能源
環境保育是當今全人類最刻不容緩的議題，需不論哪個項目都需要長期的大力投注。宇舶表（HUBLOT）自2019年開始攜手SORAI基金會（Save Our Rhinos Africa and India），以實際行動支持犀牛保育，今年再度推出限量表款，將部分收益均給基金會，為瀕危犀牛爭取更多生存時間。真力時（Zenith）則自Extreme E電動車越野錦標賽創立以來持續贊助該致力推廣改用電動車和減碳交通的賽事，並以回收並升級賽事元素打造限量DEFY Extreme E系列作為紀念，最新Energy X Prix款在台中天文專賣店販售。
2023年宇舶再度推出Big Bang Unico SORAI犀牛灰限量表，44毫米表殼採用象徵犀牛的霧面灰陶瓷，黃色、橙色、紫色和粉色的鏤空面盤重現非洲草原夕陽神祕色彩，醒目的橘色犀牛圖騰位於9點位置，搭載Unico自動飛返計時機芯，以及獨家One Click單鍵快拆表帶裝置，隨附繽紛迷彩與灰色2款表帶可互相更換，其中迷彩表帶以特製硫化橡膠技術，確保色澤圖案持久如新，完美繪製出的線條精緻度達1/10毫米，這項技術也是製表業首創。全球限量100只。
全球犀牛數量在10年間減少90%。平均每天有三頭野生犀牛被獵殺，現存犀牛已不到3萬頭。宇舶Big Bang Unico SORAI犀牛灰限量表的部分銷售收入，將贊助SORAI基金會為直升機配備攝像頭、提高學校基於偷獵行為及其後果的相關教育、以及為實地巡查的巡護員提供相關支援。
限量發行20只的DEFY Extreme E “Energy X Prix” Edition表，結合能通過艱鉅環境考驗的碳纖維、鈦金屬與猶如暴雨中的紫色閃電細節，是以2022年Extreme E電動車越野錦標賽第二賽季的最終站 -- 烏拉圭濱海城市埃斯特角城（Punta del Este）賽事為主題，該國超過98%的電力來自風力和水力等可再生能源，領先世界。腕表表帶是回收曾在第一賽季車賽中使用的Continental CrossContact德國馬牌輪胎升級再造而成，並隨附另外兩條表帶；表盒包裝外部塗層原料來自E-grip回收輪胎、內部層板則以Extreme E第一賽季的賽車防水布製成。下一場Extreme E電動車越野錦標賽將於2023年3月在沙烏地阿拉伯的新興未來城市NEOM舉辦。
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