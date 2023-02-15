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一周少68萬蛋雞…雞蛋產銷曝缺蛋再擴大 產業估日缺百萬顆

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
缺蛋嚴峻，超商貼出缺蛋公告。記者彭宣雅／攝影
缺蛋嚴峻，超商貼出缺蛋公告。記者彭宣雅／攝影

雞蛋、蛋雞量再減少。根據農委會最新的雞蛋產銷資訊，本周產蛋雞數約3136萬隻，比上周再減68萬隻，雞蛋每日生產量11.3萬箱(每箱約200顆)，也比上周再減1000箱，蛋雞從今年開始每周都在減；而雞蛋產量則從春節前就開始每周減少；雞蛋價格本周產地價漲2元，全台產量嚴重不足，買氣極佳，特別是北台灣買蛋不容易。

農委會上周對外宣稱日缺45萬顆蛋，但產業推估，以目前缺蛋的狀況，至少日缺百萬顆以上，產業與官方相距甚遠，官方認為台灣每天需求量約11.8萬到12萬箱，並發新聞稿強調，持續協調加工業者及各地蛋商公會加強橫向調度，補足各行銷通路需求。

根據農委會的雞蛋產銷資訊顯示，上周蛋雞量還有3204萬隻，蛋產量11.4萬箱(每箱約200顆)；而本周狀況更為嚴峻，蛋雞3136萬隻，比上周再減68萬隻；缺蛋一天再多缺1000箱，缺蛋狀況嚴峻。

根據台灣雞蛋事業產銷督導委員會的每日報表顯示，台灣雞蛋產量從北到南嚴重不足，市況極佳，同時也提醒農民，寒流來襲為避免造成更嚴重的蛋源供應不足，提醒各區養雞場要注意防寒與加強防疫措施，減少不必要的損失。

根據台灣雞蛋事業產銷督導委員會的每日報表顯示，目前台灣雞蛋產量從北到南嚴重不足，市況極佳。圖／雞農提供
根據台灣雞蛋事業產銷督導委員會的每日報表顯示，目前台灣雞蛋產量從北到南嚴重不足，市況極佳。圖／雞農提供

雞蛋 農委會 寒流

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