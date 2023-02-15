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武陵農場櫻花大爆發！周末120班專車全客滿下周還有空位

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
武陵農場櫻花季迎來第一波盛開最高潮，國光客運賞櫻專車下周一起還有餘票空位。圖／國光客運提供
武陵農場櫻花季迎來第一波盛開最高潮，國光客運賞櫻專車下周一起還有餘票空位。圖／國光客運提供

武陵農場櫻花季2月7日至2月28日登場，共計22日，每天開放6000人進場，國光客運表示，武陵農場這周迎來第一波盛開最高潮，賞櫻專車班次全數預售一空，周末18、19日共開出約120車次，為今年花季最高紀錄，下周一起還有剩餘空位，想上山賞櫻的民眾可提前預訂。

國光客運表示，武陵農場兆豐茶園區、茶莊櫻花道及南谷櫻花台等區域，距離入口近，加上步道舒適，櫻花盛開接近8成，進入第一波最佳觀賞期。該公司今年營運台北與宜蘭出發5條賞櫻專車路線，這周末平均每2分鐘密集開班，預計將開出近120車次。

國光客運指出，武陵農場櫻花季循往例實施疏運管制，除了持有通行證住宿遊客、一日遊限團客與搭乘公共運輸散客進場。下周為疏運管制最後一周，在第一波登場紅粉佳人之後，緊接還有河津櫻、八重櫻與富士櫻等不同品種，目前賞櫻專車還有剩餘空位，發車地點包括台北車站、市府轉運站、宜蘭轉運站、羅東轉運站及三星鄉綜合運動場等地點，民眾可提前預訂。

武陵農場 櫻花季 賞櫻

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