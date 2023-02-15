觀光旅宿狂漲！去年旅館睡一晚均價4195 南投1萬5全台最高

新冠疫情衝擊國內觀光產業，交通部觀光局公布2022年觀光旅館營運統計資料，去年觀光旅館平均住用率48.06%，雖較前2年提升，仍為歷史第4低，也較2019年疫情前67.30%減少近2成，但2022年客房每晚均價為4195元，不僅較2019年3756元貴上1成，也創下歷史新高，其中南投縣均價竟達1萬5151元，為全台最高。

根據觀光局統計，去年全台觀光旅館共117家，平均住用率48.06%，其中以基隆市62.00%最高，緊接為台南61.05%、台東縣60.51%；在客房每晚均價方面，近3年疫情期間仍呈現成長趨勢，從2020年的3608元、2021年的3780元，到去年達4195元，已創下歷年新高。

以各縣市客房每晚均價來看，去年南投縣均價達1萬5151元，為全台均價的3倍多，緊接為花蓮縣的7169元、宜蘭縣的6970元，嘉義縣及屏東縣也分別來到5988元及5235元。

中華民國觀光旅館商業同業公會秘書長卓倩慧表示，觀光旅宿業近年面臨勞動力短缺，加上電費、油價、基本工資等成本上漲，平均房價調漲是必然趨勢，且基本工資近3年就調漲3千元，觀光旅館均價2019年至去年僅上漲400元，幅度不算高。此外，去年疫情解封，但勞動力短缺，業者只能視當日人力開放訂房，整體成本也大幅提升。

觀光局表示，觀光旅館不包括一般旅館及民宿，平均價格本來就比較高，且近3年因疫情、人力及物價成本上升，連帶影響房價。此外，去年第3季起疫情解封需求上升，房價相較疫情期間的優惠價格就會明顯增加。

觀光局說明，南投縣觀光旅館僅3家知名品牌，平均價格一直都這麼高，並非近幾年才明顯飆升。另外，今年已研議與業者合作重啟彙整平台，提供觀光旅館優惠資訊，另也鼓勵業者在平日或早鳥方案提供相對優惠價格讓民眾有更多選擇。