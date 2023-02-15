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228連假出遊潮湧現 台鐵再開17班次凌晨開賣
228連假將屆，台鐵局今表示，因應連假旅客疏運需求，原計畫加開各級列車95列次及加掛60輛次車廂，在檢視車輛與服務人力運用後，將再加開西線、東線及跨線(彰化-台北-花蓮)自強號列車，合計17班次。
台鐵局表示，再加開列車將於明天(15日)零時起，同步開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票。相關加開列車車次、時刻，即日起於台鐵局官網(網址：https://www.railway.gov.tw/)及訂票APP「台鐵e訂通」查詢。
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