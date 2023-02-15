影／疫情三年 侯友宜頒獎感謝藥師奉獻

三年的疫情，不僅影響國人生活也為民眾帶來諸多不便，期間彰顯了民眾對社區藥局及醫療機構藥事服務的需求與信賴。為感謝各領域藥師的辛勞，新北市政府下午舉辦「新北市第10屆暨第11屆藥事服務獎」頒獎典禮，由新北市長侯友宜頒獎表揚二十三位藥師及兩家機構，肯定藥事人員在新北市各角落堅守崗位積極奉獻，照護民眾健康。

鴻海創辦人郭台銘昨天拜會立法院前院長王金平，表達希望回到國民黨，代表國民黨參選二○二四總統選舉，對此參加頒獎典禮的侯友宜並未作任何回應。

受疫情影響，原訂去年舉辦的第10屆藥事服務獎暫停，延後至今年與第11屆一併舉行。侯友宜上台致詞時表示，今年的藥事服務獎別具意義，在疫情嚴峻的三年，全賴民眾共同配合及醫事人員的辛苦付出，尤其新北市幅員遼闊，有都會也有偏鄉，眾多醫療照護及用藥安全必須深入社區服務民眾，這些都有賴藥師及藥劑生的全力協助與付出。而在民眾居家隔離檢疫期間，更不畏感染風險，投入送藥到府服務，並協助貫徹執行政府實名制快篩試劑及口罩的販售服務，讓疫情重中之重的新北市市民的健康得到照護與治療。侯友宜代表四百萬市民對這群默默奉獻的藥事人員，致上感謝之意。