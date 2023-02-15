快訊

遭爆曾找賈永婕當副手 賴清德親自回應了

影／疫情三年 侯友宜頒獎感謝藥師奉獻

攝影中心／ 記者侯永全／即時報導
疫情三年，藥事人員在新北市各角落堅守崗位積極奉獻，照護民眾健康，侯友宜代表市民對這群默默奉獻的藥事人員表達感謝之意。記者侯永全／攝影
疫情三年，藥事人員在新北市各角落堅守崗位積極奉獻，照護民眾健康，侯友宜代表市民對這群默默奉獻的藥事人員表達感謝之意。記者侯永全／攝影

三年的疫情，不僅影響國人生活也為民眾帶來諸多不便，期間彰顯了民眾對社區藥局及醫療機構藥事服務的需求與信賴。為感謝各領域藥師的辛勞，新北市政府下午舉辦「新北市第10屆暨第11屆藥事服務獎」頒獎典禮，由新北市長侯友宜頒獎表揚二十三位藥師及兩家機構，肯定藥事人員在新北市各角落堅守崗位積極奉獻，照護民眾健康。

鴻海創辦人郭台銘昨天拜會立法院前院長王金平，表達希望回到國民黨，代表國民黨參選二○二四總統選舉，對此參加頒獎典禮的侯友宜並未作任何回應。

受疫情影響，原訂去年舉辦的第10屆藥事服務獎暫停，延後至今年與第11屆一併舉行。侯友宜上台致詞時表示，今年的藥事服務獎別具意義，在疫情嚴峻的三年，全賴民眾共同配合及醫事人員的辛苦付出，尤其新北市幅員遼闊，有都會也有偏鄉，眾多醫療照護及用藥安全必須深入社區服務民眾，這些都有賴藥師及藥劑生的全力協助與付出。而在民眾居家隔離檢疫期間，更不畏感染風險，投入送藥到府服務，並協助貫徹執行政府實名制快篩試劑及口罩的販售服務，讓疫情重中之重的新北市市民的健康得到照護與治療。侯友宜代表四百萬市民對這群默默奉獻的藥事人員，致上感謝之意。

新北市政府下午舉辦「新北市第10屆暨第11屆藥事服務獎」頒獎典禮，由新北市長侯友宜（前排右四）頒獎表揚二十三位藥師及兩家機構。記者侯永全／攝影
新北市政府下午舉辦「新北市第10屆暨第11屆藥事服務獎」頒獎典禮，由新北市長侯友宜（前排右四）頒獎表揚二十三位藥師及兩家機構。記者侯永全／攝影

疫情 侯友宜

延伸閱讀

表態挺侯友宜 曾銘宗喊話郭董：歡迎一起支持國民黨最強母雞

獨／洪秀柱公開挺侯友宜選總統：我們國民黨只要出一人

郭台銘若回國民黨恐得量身打造計畫 侯友宜：尊重

曾對郭台銘說你選我不選？ 侯友宜：每個階段有每個人的想法

相關新聞

菸害防制法今總統公告 9項配套子法待修正上路

菸害防制法修正案今年1月12日於立法院三讀通過，總統府今日公告，後續由行政院訂定施行日期。菸防法修法後全面禁止電子煙、納...

獨／長榮航空驚傳飛行途中機艙窗戶破裂 民航局證實：調查中

長榮航空昨天上午一班從曼谷飛往阿姆斯特丹的班機，在曼谷起飛約莫一個多小時左右，驚傳機艙前方玻璃破裂，只見玻璃出現大片蜘蛛...

電動車社區充電設置 業者坦言阻力大：管委會要擋理由多

為達2050淨零目標，政府規畫2030年市區公車、2040年汽機車全面電動化，但電動車充電設備卻仍被社區居民鄰避設施。協...

創下玉山最晚下雪紀錄！鄭明典曬北峰霧淞：這波水氣不足、仍未降雪

強烈大陸冷氣團影響台灣，根據中央氣象局觀測資料顯示，玉山今天出現零下6.9度低溫，為全台最冷。中央氣象局長鄭明典在臉書貼...

景山1天2起國道事故釀1死5傷 公總開罰9萬、違規將停業

景山交通公司2月13日在國道上發生2起重大車禍，造成1死5傷。公路總局表示，中壢站去年10月起即對景山集團所屬公司訂有公...

不是尿道炎！ 人妻愛愛下體痛、冒腫塊 竟揪出這毛病

剛過完西洋情人節剛過，若與另一半恩愛時產生疼痛，小心是尿道憩室再作怪！一名36歲已婚女性，2周前反應陰部有腫塊，性交時會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦