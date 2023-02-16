Panasonic空調再進化 業界首創24小時防霉監控 守護美好呼吸，共創美好生活

為減緩地球暖化全球掀起環保永續浪潮，Panasonic集團向全球承諾「Panasonic GREEN IMPACT」，期許以自身影響力實現環境永續外，也協助台灣建構淨零碳排的社會。在2月15日空調新商品發表會中，Panasonic展現一貫的獨家節能省電技術，提前實現全系列空調省電超越2025國家一級標準，同時現場更展示了機能再進化的空調空質商品，以節能、健康、智慧三大面向出發，提供多領域空間最佳的空質解決方案。

大健康時代來臨，近年來Panasonic以業界獨家的nanoe™ X健康科技，強調每秒可釋放48兆個氫氧(OH)離子，主動分解PM2.5等有害物質，大受消費者喜愛；此次新品發表，為了滿足消費者對於機體潔淨的殷切需求，更發表了業界首創的24小時防霉監控機能，達到「開機 全室淨化、關機 全機防霉」，讓空調待機時依舊能主動偵測濕度並釋放nanoe™ X，保持機內乾燥，避免黴菌滋生及異味產生。

Panasonic空調以專業技術，守護大家的美好呼吸；落實永續環保行動，共創美好台灣。（圖右：台灣松下銷售公司總經理 張天來） 圖／Panasonic提供

以今年家用空調頂級RX系列為例，在乾燥防霉功能上新增四種不同時間段的自選行程，機內洗淨從結霜、溶解、乾燥、送風一次完成，清潔時同步釋放nanoe™ X與nanoe™-G抑菌除臭，讓消費者可依需求隨時進行小保養；此外，遙控器也進化升級，貼心設計的背光按鍵讓消費者使用上更加便利。

台灣面臨缺電及傳統電力供應傳輸時電力易大幅衰減等問題，對此，Panasonic在推動節電與新能源應用上也不遺餘力，除了引領業界推出GHP瓦斯空調，能夠大幅降低尖峰用電的風險，也不會因電力供應不足而有所影響之外，也開發氫燃料電池的應用，透過氫氣與氧氣產生的化學反應進行發電，使用時不會排放二氧化碳屬於高效率的清潔能源。

Panasonic全新空調，搭載業界首創24 小時防霉監控機能，開機全室淨化、關機全機防霉。 圖／Panasonic提供

此外，在滿足業者對應各種空間中全領域空調商品的各式需求上，Panasonic也自主開發Advanced X智慧環控系統，能夠串連並整合空調空質商品及其他設備，像是住宅、飯店、辦公室、工廠、店舖等商業空間中，能夠提供客製化服務，除提高商品附加價值之外，還可以達到更智慧的能源管理效益。

未來Panasonic也將持續守護這片土地的呼吸，把節能減碳的未來式變成現在式，並承諾持續為台灣貢獻企業一己之力，推動2030年全事業達到碳中和，2050年達到使用能源小於創造能源的環境願景目標，落實並實現Panasonic GREEN IMPACT的願景。

更多詳情請上官方網站：https://www.panasonic.com/tw/

顧客商談中心專線：市話0800-098-800、手機(02)412-8222