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7-ELEVEN「把愛找回來」聚焦公益金三角 多元捐款管道帶動永續共好

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
2022年OPEN POINT APP募款總額較2021年成長13倍以上，疫情之下仍逆勢成長的數位募款金額，幫助多達40家社福團體可獲得更多的援助。圖／7-ELEVEN提供
2022年OPEN POINT APP募款總額較2021年成長13倍以上，疫情之下仍逆勢成長的數位募款金額，幫助多達40家社福團體可獲得更多的援助。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN自1988年成立「把愛找回來」公益募款平台，至今35年來支持超過上百家公益團體、幫助上千萬人次，串聯逾6,600家7-ELEVEN門市、打造社區服務網絡最綿密的「公益友善商店」。更對應多項聯合國永續發展目標，聚焦「公益金三角」綠色生活、樂齡友善、數位公益，提供ibon捐款、OPEN POINT APP線上捐款、公益認捐物資、緊急募款等多元公益勸募管道，去年整體勸募金額成長超過1成，今年累計至今OPEN POINT APP捐款筆數更較去年同期成長10倍以上，期能透過多元管道讓勸募能量持續成長，與社會永續共好。

7-ELEVEN積極推展綠色營運，把愛找回來公益服務平台2021年起與荒野保護協會合作、結合超商服務與串聯超商數位公益資源，2022年更參與「世界關燈日」活動，門市響應「關燈一小時」，共減少4.89公噸碳排量，相當於近千坪的森林1年的固碳量。同時，也首創結合超商、社會企業、社福團體三方架構「超商永續循環經濟」，至今超過2萬人次響應購買的永續商品，提供近百個非營利組織家庭就業機會，陸續獲得海內外9個指標性永續獎項肯定。

針對高齡少子化趨勢，7-ELEVEN把愛找回來公益服務平台自2014年即關注高齡照護議題，陸續攜手多個公益團體啟動「好鄰居送餐隊」、「好鄰居健康教室」、「幾點了咖啡館」與「樂齡店」等服務計畫，2023年初7-ELEVEN首家離島「幾點了咖啡館」將於金門開幕、門市「動物輔助治療」服務也將自屏東地區逐步擴展至更多區域，幫助更多需要幫助的長輩。

7-ELEVEN把愛找回來公益服務平台，從門市零錢捐、ibon慈善募款、愛心商品認捐到OPEN POINT與小七集點卡雙捐點、APP捐款與訂閱制，提供最多元的O2O多元公益勸募管道。其中，2019年率通路之先啟動公益數位轉型，建置數位公益勸募平台，根據內部數據分析，使用OPEN POINT APP捐款的每5名消費者，就有1人養成定期定額捐款訂閱習慣，單筆捐款最高達16萬元、多筆定期定額捐款金額高達1萬元，數位捐款的便利性帶動團體募款量能持續攀升，2022年OPEN POINT APP募款總額較2021年成長13倍以上，疫情之下仍逆勢成長，幫助多達40家社福團體可獲得更多的援助。

7-ELEVEN 2023年把愛找回來公益募款合作夥伴合影。（左起）荒野保護協會李騏廷理事長、統一超商公共事務部李至和部長、天主教中華聖母基金會黎世宏執行長、一粒麥子基金會林木泉執行長。記者吳致碩／攝影
7-ELEVEN 2023年把愛找回來公益募款合作夥伴合影。（左起）荒野保護協會李騏廷理事長、統一超商公共事務部李至和部長、天主教中華聖母基金會黎世宏執行長、一粒麥子基金會林木泉執行長。記者吳致碩／攝影
7-ELEVEN提供最即時便利的募款管道，今年累計至今OPEN POINT APP捐款筆數較去年同期成長10倍以上。記者吳致碩／攝影
7-ELEVEN提供最即時便利的募款管道，今年累計至今OPEN POINT APP捐款筆數較去年同期成長10倍以上。記者吳致碩／攝影
7-ELEVEN把愛找回來公益服務平台於2021年首創結合超商、社會企業、社福團體三方架構「超商永續循環經濟」的公益模式。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN把愛找回來公益服務平台於2021年首創結合超商、社會企業、社福團體三方架構「超商永續循環經濟」的公益模式。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN、天主教中華聖母基金會的愛心送餐志工蘇大哥於記者會現場分享自己從受助者加入好鄰居送餐隊的暖心過程。記者吳致碩／攝影
7-ELEVEN、天主教中華聖母基金會的愛心送餐志工蘇大哥於記者會現場分享自己從受助者加入好鄰居送餐隊的暖心過程。記者吳致碩／攝影
7-ELEVEN於2022年開放「輔療犬」進入門市的毛小孩公益服務，也協助失智長輩維持社會參與能力，找回自我價值與成就感。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN於2022年開放「輔療犬」進入門市的毛小孩公益服務，也協助失智長輩維持社會參與能力，找回自我價值與成就感。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN把愛找回來公益服務平台多元的勸募管道長期被消費者倚賴使用，如近期土耳其震災募款即於1天內緊急啟動，其中OPEN POINT APP捐款筆數較去年同期成長10倍以上。記者吳致碩／攝影
7-ELEVEN把愛找回來公益服務平台多元的勸募管道長期被消費者倚賴使用，如近期土耳其震災募款即於1天內緊急啟動，其中OPEN POINT APP捐款筆數較去年同期成長10倍以上。記者吳致碩／攝影

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