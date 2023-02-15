7-ELEVEN「把愛找回來」聚焦公益金三角 多元捐款管道帶動永續共好

7-ELEVEN自1988年成立「把愛找回來」公益募款平台，至今35年來支持超過上百家公益團體、幫助上千萬人次，串聯逾6,600家7-ELEVEN門市、打造社區服務網絡最綿密的「公益友善商店」。更對應多項聯合國永續發展目標，聚焦「公益金三角」綠色生活、樂齡友善、數位公益，提供ibon捐款、OPEN POINT APP線上捐款、公益認捐物資、緊急募款等多元公益勸募管道，去年整體勸募金額成長超過1成，今年累計至今OPEN POINT APP捐款筆數更較去年同期成長10倍以上，期能透過多元管道讓勸募能量持續成長，與社會永續共好。

7-ELEVEN積極推展綠色營運，把愛找回來公益服務平台2021年起與荒野保護協會合作、結合超商服務與串聯超商數位公益資源，2022年更參與「世界關燈日」活動，門市響應「關燈一小時」，共減少4.89公噸碳排量，相當於近千坪的森林1年的固碳量。同時，也首創結合超商、社會企業、社福團體三方架構「超商永續循環經濟」，至今超過2萬人次響應購買的永續商品，提供近百個非營利組織家庭就業機會，陸續獲得海內外9個指標性永續獎項肯定。

針對高齡少子化趨勢，7-ELEVEN把愛找回來公益服務平台自2014年即關注高齡照護議題，陸續攜手多個公益團體啟動「好鄰居送餐隊」、「好鄰居健康教室」、「幾點了咖啡館」與「樂齡店」等服務計畫，2023年初7-ELEVEN首家離島「幾點了咖啡館」將於金門開幕、門市「動物輔助治療」服務也將自屏東地區逐步擴展至更多區域，幫助更多需要幫助的長輩。

7-ELEVEN把愛找回來公益服務平台，從門市零錢捐、ibon慈善募款、愛心商品認捐到OPEN POINT與小七集點卡雙捐點、APP捐款與訂閱制，提供最多元的O2O多元公益勸募管道。其中，2019年率通路之先啟動公益數位轉型，建置數位公益勸募平台，根據內部數據分析，使用OPEN POINT APP捐款的每5名消費者，就有1人養成定期定額捐款訂閱習慣，單筆捐款最高達16萬元、多筆定期定額捐款金額高達1萬元，數位捐款的便利性帶動團體募款量能持續攀升，2022年OPEN POINT APP募款總額較2021年成長13倍以上，疫情之下仍逆勢成長，幫助多達40家社福團體可獲得更多的援助。