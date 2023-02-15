未查證開罰自閉症乘客遭監察院糾正 北捷：虛心檢討

去年9月台北捷運發新聞稿，聲稱患有重度自閉症的游男把唾液沾染在手扶桿上，並與楊女發生衝突。監察院調查後發現，北捷僅聽片面之詞就對游男開罰，對外說明與事實不符，導致民眾對身障者產生偏見，已違反身障法規定。北捷回應，為避免類似事件再次發生，已將事件納入案例宣導、辦理教育訓練，並更審慎嚴謹瞭解始末處理。

監察院今舉辦記者會，指出去年9月1日，中度自閉症乘客游男搭乘北捷，在車廂座位上重複短暫拉下口罩、手指沾嘴巴及手扶扶手桿的動作，遭楊女責罵，2人衝突之間造成旅客驚惶逃避。游男事後被站務人員帶到大廳，游男又遭楊女以不明液體噴灑眼睛。而北捷同日對外表示，該衝突事件係1名身心障礙男子於車廂內吐痰並塗抹扶手桿，其他旅客制止時產生糾紛。

監察院調查後發現，游男並沒有在車廂內吐痰並塗抹扶手桿之行為，北捷未充分確認事實，亦未進一步求證並調閱監視錄影畫面，僅依乘客意見，就對游男處以罰鍰，影響人民權益，應予以糾正，北捷應加強員工教育訓練。

監察院說，相關媒體報導及北捷對外說明與事實不符，有誤導民眾對身心障礙者產生偏見之情形，違反「身心障礙者權益保障法」規定，已請主管機關依法妥處。

對此，台北捷運今回應，會虛心檢討監察委員及各界指正外，為避免類似事件再次發生，已將該事件納入案例宣導，並邀請相關領域專家提供專業建議、辦理教育訓練，提升服務人員辨識特殊旅客及服務應對技巧。

北捷表示，未來會更審慎檢視相關資訊，完整了解事情始末確認後，進行更嚴謹且妥適的新聞處理，也持續宣導所有旅客發揮同理心，共同關懷弱勢族群，遇有特殊事件，可通知服務人員或按壓對講機通報，以利即時處理。

北捷強調，去年該事件發生後，調閱監視器畫面發現，身心障礙旅客當下並無該名旅客所述違規行為，已於去年12月2日撤銷裁處書。監察院也在去年12月5日邀集各界召開座談會，已依與會單位意見將相關新聞稿下架，另發布說明新聞稿說明。