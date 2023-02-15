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膠囊、藥水過期怎麼辦？藥品別亂丟 倒馬桶、洗手槽恐汙染海洋

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
台北市藥師公會藥師蘇柏名示範，將藥水倒入裝有咖啡渣的夾鏈袋中，再隨一般垃圾丟棄。記者鄒尚謙／攝影
台北市藥師公會藥師蘇柏名示範，將藥水倒入裝有咖啡渣的夾鏈袋中，再隨一般垃圾丟棄。記者鄒尚謙／攝影

雙氧水、優碘、止痛藥等家中常備藥品時常因為生活忙碌，而忘記檢查保存情形，一不慎就放到過期，但千萬不要隨意丟棄這些藥品。食藥署提醒，眼藥水、口服藥水等藥品，汙水處理廠沒有辦法妥善過濾，若傾倒至馬桶、洗手槽等處，恐造成海洋甚至環境的汙染，務必謹慎處理回收作業。

食藥署藥品組科長劉佳萍表示，膠囊、錠狀的藥品，可以隨家庭垃圾丟到垃圾桶處理，藥物經過焚燒處理後，並不會影響環境，但如果有藥水類，如眼藥水、口服藥水等，切記「放、倒、丟」的處置原則，可取家中一些吸水物質，如衛生紙、報紙、擦手紙、咖啡渣、尿布等，放到夾鏈袋後，倒入藥水再隨一般垃圾丟棄。

劉佳萍說，有些民眾會將過期的藥水直接倒入洗手槽、馬桶等處，但藥水中的化學物質，透過一般的汙水處理是無法妥善分解的，若隨著處理後的廢水排放出去，就會影響海洋生態，進而造成環境汙染。

廢棄藥品處理3步驟：「放、倒、丟」

藥水方面分為3步驟：

1.放：將吸水物質，如砂土、咖啡渣、貓砂、茶葉、報紙等，放進夾鏈袋或塑膠袋中。

2.倒：將藥水倒入袋中後確實密封。

3.丟：將密封袋丟進垃圾袋隨一般垃圾焚化處理，其他藥品包裝或容器則依規定進行回收。

台北市藥師公會藥師蘇柏名則說，藥品過期或欲丟棄時，除了特殊藥品如針劑、抗腫瘤藥品、抗生素、荷爾蒙藥品及管制藥品，需要拿到醫院、社區藥局回收之外，一般居家藥品的膠囊及錠劑，可以直接丟進垃圾袋，隨一般垃圾焚化處理。

食藥署提醒，民眾若有藥品相關問題，都可以諮詢藥師，藥師會說明藥品的使用與保存方式，民眾也可利用藥袋或仿單確認，清楚各式藥品的保存重點並注意藥品保存期限，另外，欲廢棄的藥品可透過「放、倒、丟」3步驟來進行處理。只要依照上述建議妥善管理居家藥品，並養成閱讀藥袋資訊的好習慣，就能共同為自身的用藥安全把關，也可以有效處理家中不必要的藥品。

食藥署藥品組科長劉佳萍表示，膠囊、錠狀的藥品，可以隨家庭垃圾丟到垃圾桶處理。記者鄒尚謙／攝影
食藥署藥品組科長劉佳萍表示，膠囊、錠狀的藥品，可以隨家庭垃圾丟到垃圾桶處理。記者鄒尚謙／攝影

食藥署

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