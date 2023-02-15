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為開放加熱菸硬設「健康風險評估」？ 消基會：本身就是誤導

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
新「菸害防制法」即將上路，衛福部為納管加熱菸，特地新擬「健康風險評估」審查來管理。消費者文教基金會名譽董事長游開雄指出，「健康風險評估」是專為開放加熱菸設立的機制，本身用詞就有「誤導性」，台灣開放加熱菸在即，菸商應以中文品牌名稱送審，不應援用帶有誤導性英文品牌名，才符合立法精神。本報資料照片
新「菸害防制法」即將上路，衛福部為納管加熱菸，特地新擬「健康風險評估」審查來管理。消費者文教基金會名譽董事長游開雄指出，「健康風險評估」是專為開放加熱菸設立的機制，本身用詞就有「誤導性」，台灣開放加熱菸在即，菸商應以中文品牌名稱送審，不應援用帶有誤導性英文品牌名，才符合立法精神。本報資料照片

總統府今公布菸害防制法新法，加熱菸若要在台灣合法上市，須經過「健康風險評估」審查。消費者文教基金會名譽董事長游開雄指出，「健康風險評估」可說是專為開放加熱菸設立的機制，本身用詞就有「誤導性」，台灣開放加熱菸在即，菸商應以中文品牌名稱送審，不應援用帶有誤導性英文品牌名，才符合立法精神。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗表示，美國加熱菸品牌「IQOS」意指「I quit ordinary smoking」（我戒除一般菸），史丹佛大學研究指出，該產品就是暗示「使用可戒菸」，尤其設計中強化字母「Q」意謂「Quit戒菸」。此外，目前最熱門、被譽為最博學的人工智慧機器人「ChatGPT」，也證實「IQOS」就是「I quit ordinary smoking」的縮寫。

林清麗說，根據新菸防法第9條規定，菸品、品牌名稱及其容器，不得使用「有誤導吸菸無害健康或危害輕微之虞」的文字及標示，「IQOS」依法不應成為我國核准商品名稱。

新菸防法第7條規定，公告指定菸品業者應於製造、輸入前，向主管機關申請「健康風險評估審查」，經核定通過後始得為之。

游開雄表示，「健康風險評估」是專為開放加熱菸設立的機制，本身用詞「就是誤導性字眼」，菸商「IQOS」名稱一方面誤導消費者可以幫助戒菸，另一方面也暗示抽加熱菸可減少危害，不但影響民眾戒菸意願，也違反新法第12條「禁止菸品促銷廣告」規定。

他說，台灣開放加熱菸在即，菸商應以中文品牌名稱送審，不援用誤導性英文、讓民眾認為吸菸無害的文字，才符合立法精神。

台灣菸害防制暨戒菸衛教學會常務理事、台大醫院家醫科主治醫師郭斐然表示，日本開放加熱菸後，使用率從2015年0.3%上升到2022年12.5%，目前吸菸者有一半在使用加熱菸，且研究分析，使用加熱菸者，感染新冠肺炎風險是未吸菸的1.65倍，同時用加熱菸、紙菸則是4.66倍。「健康風險評估」既然已入法，請政府不可縱容此機制誤導民眾。

※ 提醒您：吸菸有礙健康

戒菸 品牌 英文

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