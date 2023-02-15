機車車禍死傷年逾35萬 長庚：車禍脛骨平台骨折最棘手

台灣每年機車死傷人數高居不下，光是前年道安資訊統計，就多達37萬4872件，去年1到11月35萬2481件。機車車禍最常見發生「脛骨平台骨折」，這也是骨科最棘手的骨折創傷。基隆長庚醫院副院長、骨科醫師詹益聖團隊，發展「膝關節鏡輔助脛骨平台骨折精準微創復位手術」，避免手術後還需要再次手術的機會，幫助這類患者，即使出現粉碎性的脛骨平台骨折，也能重建恢復活動能力。

35歲的李姓男子騎車上班途中，意外發生嚴重車禍，李男右膝膝關節粉碎性脛骨平台骨折，且合併韌帶等軟組織嚴重受損。李男經4家醫院診治，被診斷為「極為嚴重」的關節面骨折，因此不建議手術，建議等待人工關節置換術。不過，李男未放棄手術的機會，找尋到基隆長庚協助，透過微創精準膝關節鏡復位手術處理，術後恢復良好，現在還能活躍於運動場上。

「脛骨平台骨折是車禍最棘手的骨折創傷」，詹益聖表示，脛骨平台是脛骨承接股骨端的關節平面，許多車禍撞擊時，民眾會下意識用膝蓋緩衝力道，反而造成粉碎性骨折、軟組織受損。脛骨平台骨折如果用傳統的手術方式，難以讓受損的關節完整復位，軟組織受損也沒辦法修復，就會使關節復位難度增加，後續有一半以上的機率會讓關節變形或引發關節炎等。

詹益聖表示，脛骨平台骨折術後產生併發症的病人大多是由於當初手術的骨折復位不完全、固定方式不恰當而導致畸形癒合，所以常常合併有巨大的骨缺損、膝關節內或外翻變形及膝關節不穩定，需要再次進行手術。

對於這樣的病人第二次手術十分困難，醫師需要在已經癒合的骨折中找出畸形癒合的位置，移除原本的內固定後將癒合處鑿開，重新將骨折復位到原本的關節面再加以內固定。

團隊研發的「膝關節鏡輔助脛骨平台骨折精準微創復位手術」，能藉由膝關節鏡將關節內的骨折復位，也可同時治療合併發生的軟組織損傷。

團隊針對膝關節複雜的置換、截骨與固定手術，發展出可提供手術前、中與後期的精準定位與導引技術，其中脛骨平台術後癒合不良翻修導引技術可透過殘留於體內的骨板骨釘影像輪廓，建構3D列印的手術導引板，以解決常見的脛骨平台骨折不癒合翻修手術高困難度問題。