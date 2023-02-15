景山1天2起國道事故釀1死5傷 公總開罰9萬、違規將停業
景山交通公司2月13日在國道上發生2起重大車禍，造成1死5傷。公路總局表示，中壢站去年10月起即對景山集團所屬公司訂有公司管理指標（KPI），其中要求「有責死亡事故」應為0件、「5人以上受傷之事故」應為0件，此次已違反指標，將依公路法分別開罰9000元及9萬元，另後續若警方釐清肇事責任違規有責，將對該公司車輛停止部分營業。
公路總局表示，景山交通公司13日第一起事故為國道6號東向1.8公里處，發生一中交通大貨車撞上小客車事故，該輛小客車故障停放於槽化線，大貨車疑因未注意車前狀況撞擊該車輛，造成小客車駕駛1人送醫不治。第二起事故為國道1號南向243公里處，發生中大貨運大貨車撞上前方4輛車事故，大貨車疑因變換車道時未注意車前狀況撞擊前方車輛，造成5人受傷。
公路總局指出，中壢監理站接獲事故通報前往公司查核，第一起事故大貨車陳姓駕駛持合格職業大貨車駕照，2015年9月至該公司服務，近2年道交違規情形0件，當日出車前酒測符合規定。第二起事故大貨車方姓駕駛持合格職業聯結車駕照，近2年道交違規情形3件（違規停車2件、駕照逾期審驗1件），當日出車前酒測符合規定。2案是否違反勞基法工作時間規定，已請勞動局協助查處。
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