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妙齡女車禍術後跛行 3D列印精準矯正助重拾長跑運動

中央社／ 台北15日電

陳姓女子因嚴重機車車禍，左膝粉碎性骨折，接受傳統手術後左膝仍變形，導致跛行且疼痛不已，所幸長庚結合微創手術與3D列印，精準切骨矯正，陳女重拾熱愛的長跑運動。

長庚醫院今天上午舉行記者會分享這項成果。基隆長庚醫院副院長、骨科教授詹益聖簡報指出，膝關節是由上方的大腿骨（股骨）和下方的小腿骨（脛骨）所構成，脛骨平台就是脛骨承接股骨端的關節平面。

詹益聖表示，嚴重脛骨平台骨折是最棘手的膝關節骨折創傷，好發於膝關節高速激烈撞擊傷害，國內外的發生原因又不太一樣，歐美多半是因為滑雪、足球、籃球等運動傷害，台灣則常見出現在車禍傷害，尤其又以機車為多。

由於患肢承受劇烈撞擊，導致其膝關節脛骨平台面粉碎性骨折、移位並合併軟組織受損。詹益聖說，傳統手術方式無法精準將陷落的關節面完整復位，也無法處理嚴重的軟組織損傷，往往需要更大的手術切口，或因骨折復位治療不完全，進而產生感染、變形、關節炎等嚴重併發症，甚至需要進行二次手術。

詹益聖強調，第二次手術是十分困難的，醫師需要在已經癒合的骨折中找出畸形癒合的位置，移除原本的內固定後將癒合處鑿開，重新將骨折復位到原本的關節面再加以內固定。

詹益聖團隊發展出「膝關節鏡輔助脛骨平台骨折精準微創復位手術」，藉由膝關節鏡將關節內的骨折復位，同時治療合併發生的軟組織損傷，病人的預後及滿意度九成以上，術後感染率3.3%，優於傳統開放式骨折復位感染率7至12%。

詹益聖並與台灣科技大學高速3D列印研究中心教授林上智研究團隊合作，針對膝關節複雜的置換、截骨與固定手術，發展出可提供手術前、中與後期的精準定位與導引技術。

其中脛骨平台術後癒合不良翻修導引技術，可透過殘留於體內的骨板骨釘影像輪廓，建構3D列印的手術導引板，以解決常見的脛骨平台骨折不癒合翻修手術高困難度問題。

詹益聖分享個案為一名22歲陳姓女子，騎機車時發生嚴重車禍，導致左膝膝關節粉碎性脛骨平台骨折，於他院接受傳統開放式骨折復位鋼板固定術。

陳女術後一年左膝仍然變形、彎曲不良、跛行及疼痛不已，詹益聖使用微創膝關節鏡合併3D列印精準切骨導引矯正手術，陳女重回到正常工作與喜愛的長跑運動。

骨折 微創手術 膝關節

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