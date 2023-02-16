春季抗敏超前部署 預防寶寶過敏 從深度清潔環境做起

台灣擁有過敏體質的民眾相當多，每到季節轉換，就是過敏兒家庭最困擾的時刻。當環境溫差、溼度變化大，容易刺激呼吸道黏膜造成防禦能力下降，加上春節後陸續開工、開學，迎來流感高峰，抵抗力較弱的幼兒恐感冒過敏齊發，甚至併發重症，更加不適。

掃除幫手再升級 Dyson Gen5Detect吸塵器讓致敏微塵無所遁形

保護幼兒的呼吸道免疫力，最重要但容易被忽略的預防工作就是地板清潔。使用掃把掃地容易使地面灰塵揚起，讓過敏症狀變嚴重，家醫科林娜蓉醫師建議，大範圍可先用吸塵器除塵，小範圍可使用吸塵器專用配件組，加強清潔角落縫隙，善用智慧科技家電打掃，讓過敏兒家庭在後疫情時代做好全方位掃除及深度清潔。

林娜蓉醫師強調，打掃時吸塵器的過濾功能非常重要。Dyson推出最新款Gen5Detect無線吸塵器，不僅是Dyson 迄今最強吸力的無線吸塵器，採用全機密封過濾系統與HEPA濾網，能夠捕捉99.99%小至0.1微米的顆粒物，並鎖住99.9%的H1N1和MS2病毒，防禦有害微粒滴水不漏，且創新的智慧光學偵測吸頭與壓電式聲學感應技術也都再升級，帶來更有效率、更安心的清潔體驗。

家醫科林娜蓉醫師建議，家中定時消毒，維持45～55%低溼度抑制塵蟎滋生，並且經常使用吸塵器清理灰塵，徹底打造居家抗敏環境。 圖／林娜蓉醫師 提供

林娜蓉醫師指出，生活環境中的過敏原非常多，花粉、塵蟎、黴菌、寵物毛髮、懸浮微粒（PM2.5）等都可能引發過敏反應，導致過敏相關疾病，如氣喘、過敏性鼻炎、過敏性結膜炎、蕁麻疹、異位性皮膚炎、腸胃道不適等，再加上腺病毒、腸病毒、流感、新冠病毒等常見病毒的侵擾，都會對免疫系統尚未發展成熟的幼兒造成影響。

想要預防過敏、病毒感染，除了保持飲食均衡、睡眠充足，適當運動，增強自身抵抗力，外出勤洗手、出入人多場合戴口罩之外，家中定時消毒，每週更換床單、枕頭套、被套並使用高溫清潔烘乾，家中維持45～55%低溼度抑制塵蟎滋生，並且經常使用吸塵器清理灰塵，才能徹底打造居家抗敏環境。

4大進化 Dyson Gen5Detect Absolute無線吸塵器全方位搞定家中深度清潔

與先前機種相比，Dyson Gen5Detect Absolute無線吸塵器擁有4大升級亮點。

●最先進的 HEPA 過濾系統 可捕捉最小RNA病毒

Dyson Gen5detect無線吸塵器擁有「全機密封過濾系統」，可鎖住99.9%的H1N1流感病毒和最小的RNA病毒MS2病毒，且各個零件的連接處都有進行全機密封處理，有效防止清潔過程中污染物洩露，造成二次污染。

▲Dyson Gen5Detect無線吸塵器採用全機密封HEPA過濾系統，能夠捕捉99.99%小至0.1微米的顆粒物，鎖住99.9%的H1N1和MS2病毒。 圖／Dyson 提供

●全新設計Fluffy Optic智慧光學偵測吸頭

全新的Fluffy Optic智慧光學偵測吸頭將光源安裝在吸頭末端較低的位置，照明範圍比起上一代Laser Slim Fluffy清潔吸頭多達2倍，讓肉眼難以看到的微塵更加無所遁形。

精準角度投射的綠光比前一代吸頭照射範圍更廣，使肉眼看不見的微塵更顯而易見，打掃時不會遺漏任何塵垢。 圖／Dyson 提供

●智慧數據輔助深度清潔

機身上的LCD螢幕顯示介面也更加直覺，利用壓電式聲學感應技術，即時動態顯示灰塵資料和地面清潔程度。啟動機器時，LCD螢幕以彩色橫條圖顯示4種尺寸的顆粒物，藍色表示微塵量高，還需要繼續打掃，變成綠色就是微塵量低，已經清潔乾淨。透過顏色與橫條圖變化讓使用者一眼就能辨識該區域是否已經清潔乾淨。

全新設計的使用者介面，以數據與圖示即時顯示4種尺寸的顆粒物資料，為用戶的清潔提供指引。 圖／Dyson 提供

●完整吸頭配件 滿足全家打掃需求

Dyson Gen5Detect Absolute無線吸塵器隨附的吸頭配件超完整，除了Fluffy Optic智慧光學偵測吸頭，還有多款配件滿足全家不同角落、不同材質地面的清掃需求。例如「無纏結MotorbarTM智慧變速吸頭」可因應不同地板材質調節吸力，強勁吸除各種地板、地毯上的塵垢，並透過無纏結齒解決毛髮纏繞的困擾。「無痕軟毛塵刷」專為精細物品設計，可快速清理每天經常碰觸的鍵盤、開關。為提供消費者更便利的居家清潔體驗，Dyson Gen5Detect的「內建除塵及隙縫吸頭」一按即可從管身抽出，立即從地面吸塵器變為手持吸塵器，無須在打掃過程中來回走動更換吸頭。

因應不同打掃需求，Dyson Gen5Detect的「內建除塵及隙縫吸頭」一按即可從地面模式切換為手持模式，無須再來回走動更換吸頭（左圖），「無纏結MotorbarTM智慧變速吸頭」可因應不同地板、地毯材質調節吸力（右上圖），「無痕軟毛塵刷」用於容易刮花的物品表面，全方位搞定家中深度清潔（右下圖）。 圖／Dyson 提供

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