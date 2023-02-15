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攝護腺病就醫驚見胰尾腫瘤 他術後第2天下床了

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
中國附醫微創暨達文西手術中心醫療團隊陣容堅強，右二為醫師葉俊杰。圖／中國附醫提供
中國附醫微創暨達文西手術中心醫療團隊陣容堅強，右二為醫師葉俊杰。圖／中國附醫提供

80歲賴姓男子去年底因攝護腺疾病就醫，意外發現胰臟尾部有3公分的腫瘤，因擔心胰尾腫瘤恐惡化、轉移，經醫師葉俊杰建議，接受機器手臂微創手術切除，術後第二天就能下床走動，如今預後良好，他感謝醫師救治，表示更有信心長命百歲了。

中國醫藥大學附設醫院一般外科醫師葉俊杰說明，胰臟位於後腹腔，為沈默器官，初期病患多半沒有症狀，胰臟癌有「癌王」稱號，胰臟腫瘤更不能等閒視之，建議有家族胰臟癌或胰臟炎病史，或有不明原因持續上背痛、暴瘦，或血糖控制突發性惡化，需積極就診檢查。

葉俊杰說，胰臟神經內分泌瘤大小超過2公分或切片檢查有癌化風險，建議手術切除，胰臟手術屬困難手術，切除後還須小心關閉胰管，減少手術後嚴重胰漏出現，否則可能有危及生命的併發症發生。

他指出，賴姓病患的胰尾腫瘤，疑似為神經內分泌瘤或轉移性癌，雖無不適，但病患擔心惡化與轉移，加上年事已高，於是聽從醫師建議，接受機器手臂微創手術，即在病患腹部開五個1公分傷口，術中保留供應脾臟的動靜脈血循環，出血量僅200CC；由於脾臟血液供應完整保留，維持脾臟原有免疫力，生活功能不受影響。

中國附醫一般外科主任楊宏仁說明，機器手臂手術為高階精準版的腹腔鏡微創手術，藉由3D立體視覺、靈活的機器手臂可以更精準、靈巧地操作，因傷口小、復原較快、減少出血、手術時間短，風險也相對大幅降低等多項優點。

楊宏仁指出，中國附醫微創暨達文西手術中心，接受一般外科、泌尿科、心臟外科、大腸直腸外科、胸腔外科，以及婦科疾病等病人，健保署最近將開放部分肝肺胰臟、十二指腸等十七項達文西機器人輔助手術的給付，最快可能自今年三月開始實施，嘉惠更多病人。

醫師葉俊杰說明，80歲賴姓男子接受機器手臂微創手術切除胰臟腫瘤，如今預後良好。圖／中國附醫提供
醫師葉俊杰說明，80歲賴姓男子接受機器手臂微創手術切除胰臟腫瘤，如今預後良好。圖／中國附醫提供

微創手術 醫師 腫瘤

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