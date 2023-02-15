電動公車起火藏隱憂 交通部促3單位強化檢驗、防堵

為達2050淨零排放，政府規畫2030年市區公車全面電動化，但前年桃園客運修車廠中巴充電站起火事件、去年淡水客運2輛電動公車火燒車事件，都讓安全性引發關注。交通部表示，已要求車廠要和消防署合作，出廠時須提供重要關鍵零件位置給消防機關；車安中心也說，針對領牌電動巴士已訂定定期回監理機關檢驗電池項目，確保車輛穩定。

交通部表示，淡水客運電動公車火災意外事件發生後，交通部一直都很關注，目前消防單位仍在做火災鑑定，至於電動車設計是否有問題，仍在調查中。由於淡水客運同一批車款還有16輛，為確保使用上安全性，正針對車輛進行初步調查，包括電池檢查等，預計2月底前完成，只要確保安全無虞，該批車輛就可以上路。

交通部指出，汽車運輸業只要發生如火燒車等事故，都會通過事故通報機制通報給交通部、公路總局，車安中心也會邀集專家學者確認事故發生原因，至於業者反映的問題，會再來做了解。

車安中心表示，針對淡水客運火燒事件已召開5次會議，並協助針對已領牌電動巴士訂定定期回監理機關檢驗電池項目，確保車輛安全性。

路政司長林福山說，前年桃園客運修車廠中巴充電站發生的起火事件，都是屬於比較早期的車款，車輛已使用7、8年，近3年因為電動巴士國產化的要求，對於電池要求、碰撞測試等，相關法規都有要求，都符合國際法規，車廠組裝技術也都在提升。

他強調，隨著電動市區公車數量日益增加，充電場站的需求、電動公車的安全問題也很重要，目前已要求車廠要和消防署合作，在車輛出廠時，須提供電動大客車重要關鍵零件位置，給消防署以及各地消防機關，地方政府、客運業者也要定期做好消防演練，以避免憾事發生。

至於充電場站的問題，林福山說，預計2030年市區一萬多部公車將全面電動化，充電場站勢必要做好完整規畫，因此今年在補助申請計畫中，要求地方政府要做好資源盤點、整體規畫，並協助客運業者和台電管理單位協調。