感恩回饋！慶udn.com粉絲團影音觀看破10億 粉絲互動拿好禮

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因為有你，2022年影音突破10億總觀看次數，為了感謝廣大的粉絲群，來～來～來！小編們特別推出感恩抽獎活動，只要針對小編精選的影音發表心得，就有機會把「小編感恩獎－讓你兔年一路發」好禮帶回家！每支影片都會抽出一名得獎者，若您在7支影片都有留言，抽中機率最高喔！

2、再選擇任一支（共有7支）小編精選的影片留言

萌寵來報到【森77！主人捉弄拉不拉多 牠氣到翻白眼擠出八字眉】

曾創觀看次數1300萬+ 互動次數50萬+

藝術欣賞家【小哥火車站彈自創曲 一旁神大叔「現場編曲」氛圍秒昇華】

曾創觀看次數600萬+ 互動次數30萬+

親子瘋互動【地表最強奶爸！軍事化管理 1打3超有效】

曾創觀看次數600萬+ 互動20萬+

高手在民間【他隨機「為陌生人素描」精準捕捉神韻 讓人超驚喜】

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社會事件簿【遇男子狂攔載孩婦人車 熱心騎士敲警車窗神救援】

曾創觀看次數700萬+ 留言4000+

生活智慧王【「先關門後開窗！」 消防員教你火場該如何自救】

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暖心小故事【飼主忘了餵…點外送給狗狗 外送員暖心「攪拌搧風」】

曾創觀看次數600萬+ 互動次數40萬+ 愛心數5萬+

1、得獎者須為「udn.com聯合新聞網」Facebook粉絲團粉絲。

2、每個Facebook帳號只限一次得獎資格，無法重複得獎。

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