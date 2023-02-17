感恩回饋！慶udn.com粉絲團影音觀看破10億 粉絲互動拿好禮
《udn.com聯合新聞網》串聯聯合報系原生的內容編輯，更集結外部合作夥伴之內容供應者、帶動24小時零時差的新聞內容；Facebook粉絲專頁除了傳統圖文的報導、政經訊息外，還加入多元主題影音，囊括萌寵動物、親子互動、暖心故事、生活智慧等內容，在社群興盛的時代更貼近與滿足用戶使用需求。
因為有你，2022年影音突破10億總觀看次數，為了感謝廣大的粉絲群，來～來～來！小編們特別推出感恩抽獎活動，只要針對小編精選的影音發表心得，就有機會把「小編感恩獎－讓你兔年一路發」好禮帶回家！每支影片都會抽出一名得獎者，若您在7支影片都有留言，抽中機率最高喔！
活動辦法：
1、按讚加入「udn 聯合新聞網」粉絲團
2、再選擇任一支（共有7支）小編精選的影片留言
這樣就有抽獎資格囉！是不是超級無敵簡單，留言刷起來～～
活動時間：112/2/17~2/21
得獎名單公告：112/2/23
小編感恩獎：全聯200元禮券+老派的生活日曆（市價1,280），共７名。（每支影片都會抽出一名得獎者）
小編精選影片１
萌寵來報到【森77！主人捉弄拉不拉多 牠氣到翻白眼擠出八字眉】
曾創觀看次數1300萬+ 互動次數50萬+
小編精選影片２
藝術欣賞家【小哥火車站彈自創曲 一旁神大叔「現場編曲」氛圍秒昇華】
曾創觀看次數600萬+ 互動次數30萬+
小編精選影片３
親子瘋互動【地表最強奶爸！軍事化管理 1打3超有效】
曾創觀看次數600萬+ 互動20萬+
小編精選影片４
高手在民間【他隨機「為陌生人素描」精準捕捉神韻 讓人超驚喜】
曾創觀看次數500萬+ 互動25萬+
小編精選影片５
社會事件簿【遇男子狂攔載孩婦人車 熱心騎士敲警車窗神救援】
曾創觀看次數700萬+ 留言4000+
小編精選影片６
生活智慧王【「先關門後開窗！」 消防員教你火場該如何自救】
曾創觀看次數400萬+ 分享數3萬+
小編精選影片７
暖心小故事【飼主忘了餵…點外送給狗狗 外送員暖心「攪拌搧風」】
曾創觀看次數600萬+ 互動次數40萬+ 愛心數5萬+
注意事項：
1、得獎者須為「udn.com聯合新聞網」Facebook粉絲團粉絲。
2、每個Facebook帳號只限一次得獎資格，無法重複得獎。
3、具有得獎資格之Facebook帳號需為真實身分，不得為人頭帳號、假帳號，若使用者以人頭帳號或電腦駭客程式等不正當之手段參與活動，經主辦單位發現或經第三方檢舉，則主辦單位有權取消使用者之參與、得獎資格，主辦單位不另行通知，並保留法律追訴權。
4、得獎後會以私訊的方式通知並公告得獎名單於粉絲專頁，得獎者須於112/2/27 0:00前私訊粉絲團並提供個人相關資料，超過時間者即放棄得獎資格。
5、聯合新聞網保有隨時修改、終止、變更活動內容細節之權利。
6、活動獎品寄送地址僅限台灣地區。
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