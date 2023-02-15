連假出遊刷這張！「將將卡」全通路支付享1.5％、海外刷卡最高回饋5%

今年連續假期多，純網銀「將來銀行」看準假日最常見的出國旅遊、親友聚餐兩大趨勢，打造「將將卡」成「連假神卡」，祭出海外刷卡最高回饋5%，及國內親友聚餐回饋最高10％等優惠，積極搶攻簽帳商機。

由於每逢假日，國人海外刷卡及餐廳聚餐的簽帳筆數都會大幅增加，將來銀行因此特別針對國人此兩大需求端出優惠，不僅享無需登錄、無限制特定通路的「將將卡」享海外消費最高5％回饋優惠；在國內與親友聚餐，只要綁定icash Pay，每周五到周日在指定餐飲通路如星巴克、Mister Donut、COLD STONE、Semeur聖娜、21風味館、屋馬燒肉單筆消費滿百，享10％OPEN POINT點數回饋。

不僅海外刷卡回饋，將將卡幾乎全通路刷卡享1.5% N點回饋「無上限」，連時常被排除在刷卡回饋外的「保費」或是1000多個小額通路如手搖飲店、停車場、連鎖炸雞店等，將將卡也通通納入1.5% N點刷卡回饋範圍。加上今年開辦將來銀行帳戶的國人可再享最高90天活儲3.505％優利，等於愈早開戶，享受優惠愈多。

正因回饋範圍超級廣泛，將將卡1月就出現刷卡金額達百萬級的閃靈刷手，單月開心領走萬元以上N點回饋，顯示不僅年輕人，實力深厚的大戶也特愛將將卡「回饋點數無上限」及「適用回饋通路超廣泛」的雙重優勢，且刷將將卡即便使用N點折抵，回饋點數也絲毫不受影響，相對市場上其他競品，更是神級的隱藏版優惠。另為響應今年起民法下修成年年齡至18歲，最懂年輕人的將來銀行今年也推出「挺18歲的將來」專案，凡18～24歲的新戶開戶就送PUBG絕地求生獨家虛寶「[這棟!]」噴漆罐，且刷將將卡每月刷滿1000元，可享回饋100N點。

此外，針對出遊最重要的安心保障，凡透過將來銀行「將將卡」支付全額大眾運輸交通工具、機票票款，或支付8成以上團費，還可另外享有簽帳金融卡罕見提供的旅行不便險、購物保障保險及旅行平安險等三大保障，涵蓋了班機延誤、行李縮短延誤或遺失、旅行文件重置等風險不說，甚至刷卡購物30天內被竊、被搶劫，也可獲得適當補償。更多詳情，請見將來銀行官網 https://nxb.tw/4n9d4f/。