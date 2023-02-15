年後病毒肆虐 醫：嬰幼兒發燒、長紅疹 爸媽好緊張

台中市診所小兒科醫師施勝桓觀察，年後因連續假期的效應、近日氣驟降，以及防疫措施逐漸鬆綁，家長在外接觸頻繁，易將各類病毒帶回家傳染給小嬰兒，近日門診兩歲以下的嬰幼兒發燒合併病毒疹、玫瑰疹病例增加。

施勝桓說明，目前門診每天都會有二到三例的嬰兒因為發高燒而帶來求診，在發燒退了以後出現全身性的皮疹，而感到驚慌，家長在孩子經過整治後，並由醫師詳細說明，了解病毒疹是一種良性的疾病，通常不會引起嚴重的併發症，才比較安心。

施勝桓說，各種病毒都有可能誘發病毒疹，玫瑰疹主要是皰疹第六型病毒引起，腸病毒家族裡面的伊科病毒也容易引起病毒疹，發病年紀主要是六個月到兩歲，以一歲左右為最高峰，因為母親給予嬰兒的抗體在六個月以後代謝掉，抵抗力比較差，遇到病毒容易感染發作。

施勝桓說明，病毒疹、玫瑰疹主要症狀發高燒約三到五天，發作期間，活動力精神與食欲都不錯，三到五天燒退後，軀幹與臉部會先長出玫瑰色的皮疹，再接著長到手腳，約一到三天以後就會自動消退，發疹子的期間，會比較容易煩躁不安，要大人抱，有時候會有一點軟便。

施勝桓提醒家長，病毒疹、玫瑰疹主要症狀發高燒約三到五天，發燒期間要注意嬰幼兒活動力精神與體力，一般都會自動痊癒，若出現眼睛上吊，一直昏睡，呼吸喘或者是噴射性的嘔吐，或引發熱性痙攣，請馬上送醫。