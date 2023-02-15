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蛋價重回歷史新高 民進黨團盼月底解決問題

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民進黨立法院黨團今天呼籲，朝野支持將改善雞蛋產業納入疫後經濟強化方案，並要求農委會月底前解決雞蛋短缺、蛋價高漲的問題。記者林縉明／攝影
民進黨立法院黨團今天呼籲，朝野支持將改善雞蛋產業納入疫後經濟強化方案，並要求農委會月底前解決雞蛋短缺、蛋價高漲的問題。記者林縉明／攝影

受到全球原物料高漲及禽流感影響，雞蛋批發價每台斤調漲2元，重回每台斤52元歷史新高，民進黨立法院黨團今天表示，行政機關對此提出短中長期方案，建議疫後強化經濟特別條例能納入補貼，行政部門動作要更快速即時解決問題，希望農委會在2月底前提出解決方案，不要讓民眾怨聲載道

民進黨立委劉世芳指出，現在蛋量不夠導致價格走揚，原因在於天氣太冷跟疫病等因素外，北中南分配機制也出問題，目前中北部最缺蛋，欠缺約六千箱，蛋價過高問題，希望農委會盡快提出解決方案。

民眾黨立委洪申翰表示，現在蛋量供應較少，行政院提出中長期方案，包括韌性經濟方案要做補貼，中長期則是把設備現代化，減少未來雞蛋供應方顯著波動，希望行政部門動作快速解決問題，希望朝野都能夠一起支持，讓資源更到位，減少農業產品產銷供應風險跟波動，讓民生經濟有保障。

民進黨立委鄭運鵬也說，特別條例除希望普發現金外，能在預測情況不佳或一次幫助改善，透過特別預算執行，這事跟國民黨僅主張普發現金不同之處，希望明天朝野協商能有共識，農委會把雞農補貼納入預算調整。

民進黨 農委會

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