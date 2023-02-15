印度咖哩粉驗出環氧乙烷 消基會籲增加進口香辛料檢驗

食藥署近來持續在邊境進行查驗時，檢出多國食品有環氧乙烷殘留情形。環氧乙烷目前被世界衛生組織列為一級致癌物，民眾長期接觸有增加罹患血癌、乳癌的風險。

消基會進行香草冰淇淋、果凍、薑黃粉、咖哩粉、芝麻粉、亞麻籽粉、辣椒粉共19件樣品環氧乙烷調查測試，其中一件印度進口的咖哩粉檢出環氧乙烷。消基會呼籲，邊境檢驗中，除了泡麵外，也應增加進口香辛料的檢驗，或者要求進口業者須提供相關證明，才允許進口。

消基會表示，國內目前無產品含環氧乙烷之相關抽驗。但在RASFF系統中，冰及甜品、含刺槐豆膠、關華豆膠產品、香料等被驗出含環氧乙烷。因此本次先進行此五類共19件產品調查測試是否含有環氧乙烷，提供消費者選購時參考。

此次抽驗結果，一款印度進口的某咖哩粉檢出環氧乙烷，含量為15.5毫克／公斤，超過定量極限的0.05毫克／公斤。消基會指出，目前國內食藥署對環氧乙烷的規範，在《農藥殘留容許量標準》中未核准作為農藥使用。這件產品檢出環氧乙烷，其來源為何，是否違反食品安全衛生管理法第15條規定，有待主管機關儘速調查，以維護消費者權益。

消基會建議政府，應研議加速抽驗全國相關產品及相關原物料，公開周知，並建立檢驗結果資料庫，供消費者參閱。消基會也呼籲業者，企業在進口含有環氧乙烷殘留高風險的農產品或原物料時，最好能要求對方提供符合國內法規的證明，例如供應商提出的檢驗報告，以免遭到退運。

此外，目前因各國法規不一，消基會建議業者也自行抽驗，以確保自家生產的產品符合法規，才能提供消費者多一層保護。