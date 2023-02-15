228連假中部3大景區夯 公總建議這些時段抵達避車潮

228連續假期2月25日至28日共計4天，交通部公路總局表示，南投縣仁愛鄉「清境農場、合歡山」及魚池鄉「日月潭」兩大風景區預估將吸引眾多民眾前往觀光遊憩，為避免車流量大，建議當日來回清境風景區者於早上7點以前抵達，當日來回日月潭風景區者於早上10點前抵達，兩地過夜入住旅宿者則於下午3點後進入。

公路總局第二區養護工程處表示，根據以往交通統計情資，預估台14甲線清境、合歡山路段在連假期間將有較多遊客前往，每天上午7點至下午3點易發生車多壅塞狀況，用路人如當天往來清境風景區遊憩，建議提前於早上7點以前抵達；過夜入住旅宿者則可於下午3點後進入。日月潭風景區周邊道路台21線每天上午10點至下午2點易發生壅塞狀況，當天往返者建議於早上10點前抵達；過夜入住旅宿者可於下午3點後進入。

公路總局也說，由台21線埔里前往日月潭(北往南)，因日月潭水社路段車流多時易回堵，建議民眾可於台21線九龍路口左轉台21甲線往德化社、纜車站方向環潭遊憩。前往清境及合歡山遊玩民眾，應留意山區停車空間有限（尤以合歡山更為局限）。

公路總局提醒，228連假期間仍為雪季，若氣候有降雪及路面結冰狀況，台14甲線翠峰至大禹嶺（18~41k）將預警性實施封閉道路管制作業。另欲上合歡山旅客，因該地區海拔直上3000公尺，加上路狹蜿蜒且停車空間有限，行前務必檢查車況並查詢路況。相關疏運措施、即時路況可至省道即時交通資訊網（ http://168.thb.gov.tw ）、幸福公路App等查詢。