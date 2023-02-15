快訊

土耳其毀滅性強震讓地面出現50公尺深裂谷 居民：醒來如見戰場

吳淡如「AI繪圖」在吵啥？AI詠唱師正夯 已有遊戲業開職缺

天然氣船入基隆港如台電所說安全？ 模擬卻撞壁、高風險逾一成

聽新聞
test
0:00 / 0:00

228連假中部3大景區夯 公總建議這些時段抵達避車潮

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
公路總局預估，228連續假期南投縣清境農場將湧現遊憩人潮。本報資料照片
公路總局預估，228連續假期南投縣清境農場將湧現遊憩人潮。本報資料照片

228連續假期2月25日至28日共計4天，交通部公路總局表示，南投縣仁愛鄉「清境農場合歡山」及魚池鄉「日月潭」兩大風景區預估將吸引眾多民眾前往觀光遊憩，為避免車流量大，建議當日來回清境風景區者於早上7點以前抵達，當日來回日月潭風景區者於早上10點前抵達，兩地過夜入住旅宿者則於下午3點後進入。

公路總局第二區養護工程處表示，根據以往交通統計情資，預估台14甲線清境、合歡山路段在連假期間將有較多遊客前往，每天上午7點至下午3點易發生車多壅塞狀況，用路人如當天往來清境風景區遊憩，建議提前於早上7點以前抵達；過夜入住旅宿者則可於下午3點後進入。日月潭風景區周邊道路台21線每天上午10點至下午2點易發生壅塞狀況，當天往返者建議於早上10點前抵達；過夜入住旅宿者可於下午3點後進入。

公路總局也說，由台21線埔里前往日月潭(北往南)，因日月潭水社路段車流多時易回堵，建議民眾可於台21線九龍路口左轉台21甲線往德化社、纜車站方向環潭遊憩。前往清境及合歡山遊玩民眾，應留意山區停車空間有限（尤以合歡山更為局限）。

公路總局提醒，228連假期間仍為雪季，若氣候有降雪及路面結冰狀況，台14甲線翠峰至大禹嶺（18~41k）將預警性實施封閉道路管制作業。另欲上合歡山旅客，因該地區海拔直上3000公尺，加上路狹蜿蜒且停車空間有限，行前務必檢查車況並查詢路況。相關疏運措施、即時路況可至省道即時交通資訊網（ http://168.thb.gov.tw ）、幸福公路App等查詢。

清境農場 日月潭 合歡山

延伸閱讀

內門宋江陣集結創意及傳統文武藝陣 228連假天天精彩

228連假行車前確認車況 高公局籲勿疲勞駕駛

228連假國道3大常見肇因出爐 車輛這狀況恐挨罰最高6千

日月潭捕獲大頭鰱體型如男童 他評論：當不了潭主

相關新聞

電動車社區充電設置 業者坦言阻力大：管委會要擋理由多

為達2050淨零目標，政府規畫2030年市區公車、2040年汽機車全面電動化，但電動車充電設備卻仍被社區居民鄰避設施。協...

不是尿道炎！ 人妻愛愛下體痛、冒腫塊 竟揪出這毛病

剛過完西洋情人節剛過，若與另一半恩愛時產生疼痛，小心是尿道憩室再作怪！一名36歲已婚女性，2周前反應陰部有腫塊，性交時會...

228連假中部3大景區夯 公總建議這些時段抵達避車潮

228連續假期2月25日至28日共計4天，交通部公路總局表示，南投縣仁愛鄉「清境農場、合歡山」及魚池鄉「日月潭」兩大風景...

印度咖哩粉驗出環氧乙烷 消基會籲增加進口香辛料檢驗

食藥署近來持續在邊境進行查驗時，檢出多國食品有環氧乙烷殘留情形。環氧乙烷目前被世界衛生組織列為一級致癌物，民眾長期接觸有...

糖友求方便胰島素存車上 藥師：車內高溫60度 藥品恐變質

人吃五穀雜糧，難免三病兩痛，家中多會常備藥品，以防不時之需，但存放過久不免藥品失去藥效。食藥署提醒，磨粉藥品容易受潮，務...

年後病毒肆虐 醫：嬰幼兒發燒、長紅疹 爸媽好緊張

台中市診所小兒科醫師施勝桓觀察，年後因連續假期的效應、近日氣驟降，以及防疫措施逐漸鬆綁，家長在外接觸頻繁，易將各類病毒帶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦