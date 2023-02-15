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心臟三尖瓣膜關不緊重度逆流 北榮經導管「夾緊」救命

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
宋思賢指出，經導管三尖瓣膜修補技術，全程不需要使用體外循環心肺機，不需停止心臟，且無傷口，對於高齡高開刀風險的病患，可以更安全有效治療三尖瓣膜逆流。記者沈能元／攝影
宋思賢指出，經導管三尖瓣膜修補技術，全程不需要使用體外循環心肺機，不需停止心臟，且無傷口，對於高齡高開刀風險的病患，可以更安全有效治療三尖瓣膜逆流。記者沈能元／攝影

重度三尖瓣膜逆流，導致急性心衰竭，經導管修補成功救命。

85歲林先生，長期罹患心房顫動，近20年前因心血管堵塞，曾接受心繞道手術，近年檢查發現三尖瓣膜逆流，平日以藥物控制。但今年農曆年節，出現胸悶、喘、下肢腫脹症狀，診斷為三尖瓣膜重度逆流致心衰竭，緊急住院治療。台北榮總心臟瓣膜團隊考量患者高齡，且有多重慢性病，再次開心手術風險極高，而進行經導管三尖瓣膜修補手術，林先生術後第二天即康復出院。

北榮心臟外科主治醫師許喬博說，三尖瓣膜位於右心房與右心室間，健康狀況下應可正常開合和關閉，但隨著心律不整等疾病，導致心房、心室擴大，讓三尖瓣膜無法正常關閉，導致三尖瓣膜逆流。

許喬博說，據統計，輕微三尖瓣膜逆流於超音波檢查十分常見，一般持續觀察、追蹤即可，而中度以上三尖瓣膜逆流在一般人口盛行率約3至4%，大於70歲高齡患者盛行率則上升到5至6%。

三尖瓣膜逆流病因可分為原發性及次發性，北榮心臟內科主治醫師宋思賢說，約15%病患屬原發性，為三尖瓣膜本身出問題，85%屬次發性，通常是瓣膜外原因造成，如二尖瓣膜逆流或狹窄、心律不整、肺動脈高壓所致，考慮到手術風險，三尖瓣逆流治療一般都以達重度逆流才會採取手術。

北榮心臟內科主治醫師李慶威表示，早期三尖瓣膜重度逆流主要症狀為以喘和腳腫，這時很容易被利尿劑控制，也導致病患雖已有嚴重三尖瓣逆流，卻往往忽略，沒有及時接受手術治療。一旦病情進展至重度三尖瓣逆流並致心衰竭時，病患常合併黃疸、腹水，甚至肝衰竭。特別是天冷時，血壓容易上升，容易造成心臟瓣膜壓力，讓原先已有的心臟疾病出現症狀，此時就應盡速就醫治療。

許喬博說，開心手術雖是重度三尖瓣逆流標準治療，但手術風險相對提升，依美國資料顯示，三尖瓣膜逆流手術死亡率約10％甚至更高，如何早期治療重度三尖瓣膜逆流為國際間非常重要的議題。

宋思賢指出，經導管三尖瓣膜修補技術，全程不需要使用體外循環心肺機，不需停止心臟，且無傷口，對於高齡高開刀風險的病患，可以更安全有效治療三尖瓣膜逆流。根據美國相關研究，7成病患1年內術後可維持中度以下的三尖瓣逆流，不但可大幅改善心衰竭症狀，也減少了心衰竭再住院的比例，改善病患的生活品質。

宋思賢說，對於三尖瓣膜逆流等複雜瓣膜性心臟病患者，「經導管三尖瓣膜修補手術」因無手術傷口、風險低、恢復快，術後復原良好，並需要以病人為中心的跨團隊合作共同評估，才能提供病人最佳治療選擇，但此手術無健保給付，需要自費治療。

林先生說，今年1月29日在家中吃完晚餐後，感覺喘的症狀變得嚴重，太太「感覺不太對勁」，而到北榮急診就醫，診斷是血壓高，並可能有心衰竭情形，隔天進行詳細檢查，判斷是重度三尖瓣膜逆流，他是理智考慮病情，尊重醫師專業，如果治療需要手術，就進行手術，術後目前恢復良好，最近太太因為腳受傷，就醫時都必須坐著輪椅，也都是他幫忙推輪椅都沒有問題。

為照顧心臟瓣膜疾病患者，北榮有兩組心臟瓣膜團隊，由心臟內、外科醫師、護理師及超音波醫師共同組成，至目前為止，已完成500例以上各式經導管主動脈瓣膜、二尖瓣膜以及三尖瓣膜治療，手術成功率高達95％，成功減輕病患症狀與疾病嚴重程度，並與國外先進一流醫學中心成效相當，同時給予復健、營養等全方位的治療照護，協助患者重返健康人生。

經導管三尖瓣膜修補技術，為利用導管進入三尖瓣膜，再利用器械將三尖瓣膜關不緊的位置夾起來，解決三尖瓣膜逆流問題。記者沈能元／攝影
經導管三尖瓣膜修補技術，為利用導管進入三尖瓣膜，再利用器械將三尖瓣膜關不緊的位置夾起來，解決三尖瓣膜逆流問題。記者沈能元／攝影
林先生（左三）今年1月29日在家中吃完晚餐後，感覺喘的症狀變得嚴重，經檢查為重度三尖瓣膜逆流，「經導管三尖瓣膜修補手術」術後第二天即康復出院。記者沈能元／攝影
林先生（左三）今年1月29日在家中吃完晚餐後，感覺喘的症狀變得嚴重，經檢查為重度三尖瓣膜逆流，「經導管三尖瓣膜修補手術」術後第二天即康復出院。記者沈能元／攝影

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