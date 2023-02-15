快訊

土耳其毀滅性強震讓地面出現50公尺深裂谷 居民：醒來如見戰場

吳淡如「AI繪圖」在吵啥？AI詠唱師正夯 已有遊戲業開職缺

天然氣船入基隆港如台電所說安全？ 模擬卻撞壁、高風險逾一成

聽新聞
test
0:00 / 0:00

糖尿病女患者白內障手術後出現複視 醫：全世界文獻不到10例

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
長安醫院神經內科醫師蔡佩霖。圖／長安醫院提供
長安醫院神經內科醫師蔡佩霖。圖／長安醫院提供

1名女性最近進行白內障手術後，發現看東西時變成兩個影像，造成生活困擾。醫師檢查發現，她的左眼第六條神經(外展神經)麻痺，但並無中風現象，屬急性重大事件引起之神經發炎，推測應和白內障手術有關。而且，因手術造成外展肌神經炎，目前全世界只有不到10例的文獻報告，可說十分罕見。

長安醫院神經內科醫師蔡佩霖說，眼球的外展神經麻痺大部分為單側發生，最常見的原因是微小血管缺血導致，常與糖尿病、抽菸有關。其次是外傷、腦幹中風、腦壓升高，或是包括梅毒感染、小兒麻痺病毒感染等發炎性疾病，以及自體免疫的多發性硬化症等都是可能原因。同時，也必須排除腫瘤壓迫的情形。

女患者有糖尿病史，經過連續6天的靜脈注射類固醇治療後，神經麻痺現象好轉，雙眼視物才恢復正常。

她說，將一個東西看成兩個時稱做「複視」，可分為單眼或雙眼的複視，單眼複視多半為眼睛本身的問題，雙眼複視可能是眼外肌本身的問題，也可能是控制眼外肌的神經問題，需要仔細的神經檢查。若有出現複視的情況，發病時應即刻至神經內科門診，才可獲得即時的診治。

要如何避免眼球的神經麻痺情形？蔡佩霖說，三高病人平時應控制好血糖、血壓，且應定期服用抗血小板藥，以保持血管暢通不阻塞；抽菸者應戒菸，以防止菸的有害物質傷害血管和神經。在飲食和補充品上，每日可補充維他命B12促進神經修復，並可搭配葉黃素、花青素、中藥的枸杞、熟決明子茶以保護眼睛。

她說，當有複視症狀，建議馬上去神經內科就醫，醫師會安排核磁共振看有無中風、腫瘤、可能造成腦壓升高的狀況。若有中風、腫瘤，則可即刻對症治療；其他的病症亦可獲得即時的診治。

中風 醫師 腫瘤

延伸閱讀

20多歲男長期抽菸…頭痛昏迷確診 送醫一周內不治

去年選前中風…美參議員費特曼頭暈住院 健康再引關注

人倫悲劇！糖尿病女陳屍家中 弱勢母隔天發現已死多時

對糖尿病最佳與最糟的食物一覽！搭配飲食5重點，有效控血糖

相關新聞

電動車社區充電設置 業者坦言阻力大：管委會要擋理由多

為達2050淨零目標，政府規畫2030年市區公車、2040年汽機車全面電動化，但電動車充電設備卻仍被社區居民鄰避設施。協...

不是尿道炎！ 人妻愛愛下體痛、冒腫塊 竟揪出這毛病

剛過完西洋情人節剛過，若與另一半恩愛時產生疼痛，小心是尿道憩室再作怪！一名36歲已婚女性，2周前反應陰部有腫塊，性交時會...

228連假中部3大景區夯 公總建議這些時段抵達避車潮

228連續假期2月25日至28日共計4天，交通部公路總局表示，南投縣仁愛鄉「清境農場、合歡山」及魚池鄉「日月潭」兩大風景...

印度咖哩粉驗出環氧乙烷 消基會籲增加進口香辛料檢驗

食藥署近來持續在邊境進行查驗時，檢出多國食品有環氧乙烷殘留情形。環氧乙烷目前被世界衛生組織列為一級致癌物，民眾長期接觸有...

糖友求方便胰島素存車上 藥師：車內高溫60度 藥品恐變質

人吃五穀雜糧，難免三病兩痛，家中多會常備藥品，以防不時之需，但存放過久不免藥品失去藥效。食藥署提醒，磨粉藥品容易受潮，務...

年後病毒肆虐 醫：嬰幼兒發燒、長紅疹 爸媽好緊張

台中市診所小兒科醫師施勝桓觀察，年後因連續假期的效應、近日氣驟降，以及防疫措施逐漸鬆綁，家長在外接觸頻繁，易將各類病毒帶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦