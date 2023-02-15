大宗物資原料免徵營業稅飼料可降1元？業者：不可能

台灣缺蛋嚴重，北部零售市場貨架上空，農委會主委陳吉仲昨在屏東表示，農委會尊重市場機制，雞蛋產地每台斤從40.5漲2塊變42.5元，1顆蛋等同增加0.2元價格，會持續向行政院爭取大宗飼料原料營業稅5%減免，這樣飼料價格可以降低1元，減少農民成本；但業者認為不可能，現在的飼料價格已經是減免營業稅後的飼料價格，不可能還有飼料價降空間。

飼料公會總幹事鄒信男表示，飼料價格降1元「不可能啦」，飼料廠商降營業稅5%已經從去年維持到現在，已經一直延續很久了，而現在飼料的成本與售價，已經是處於「免徵營業稅」的優惠狀態，若少了這5%營業稅免徵，飼料成本會再加上去，每公斤不會降1元。

鄒信男表示，以玉米為例，現在玉米價格若以每公斤11元計算，乘以5%等於5毛5，玉米在飼料中占比六成，相乘後成本為3毛3，也就是說，若取消了5%營業稅，玉米價格要漲3毛3；同樣的狀況若換成黃豆，黃豆的5%營業稅也拿掉，黃豆在飼料中占比為25%，這樣等於要漲2毛多；更別說麩皮等其他飼料成分也是同樣的狀況，因此，延續營業稅減免5%並不會讓飼料價格下跌，但若取消這營業稅減免，飼料價格會再漲價。

也有業者說，免徵營業稅根本不會降成本，因為營業稅在進口的時候是預徵，現在不預徵了，發票還是要營業稅，不同的是，之前可以扣抵，現在沒得抵。

農委會昨晚發出新聞稿表示，這波蛋價批發價格每顆調漲0.2元，漲幅約4%，尚屬相對穩定合理，目前產地價與批發價二者價差為每台斤9.5元，其中3元為大運輸費用，因此實際價差約每台斤6.5元，扣除耗損、人力成本等其利潤尚稱合理。