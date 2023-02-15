2040汽機車全電動化 學者憂回收電池安全及環保問題

政府推動2030年全公車電動化、2040汽機車全電動政策，相關電動車的滅火注意事項、危險性 以及汰換鋰電池的處理回收等問題，朝陽科技大學環境工程學系教授王文裕點出，隨著電動車數量越來越多，未來幾年絕對會陸續出現電池「梯次利用」問題，還有怎麼樣去拆解電池、回收，恐都關乎未來全面電動車上路後的安全與環保問題。

學者王文裕提到，目前台灣的電動車都還在發展初期，未來還是要等未來三、五年後，就會有比較大量的電池汰換的問題出來，這時候才有比較明確的消費者態度，尤其電動車電池成本占一半價格，未來整個局勢怎麼走，也還很難預料。不過電池的管理、安全規範還是需要各部會自己去提早訂定規範管理。

隨著未來電動車汰換下來的電池愈來愈多，王文裕擔心的反而是已經開始有業者在討論的「梯次利用」，也就是電池二手使用問題，儘管一般認為都是用在耗電比較小的設備上，若有人想用於慢速車，慢速該有多慢才安全，是否高爾夫球車、堆高機允許，若有人想用在道路上的車，安全上可不可行？法規允不允許？這部分都需要政府的管理。

至於電動車電池的相關回收，王文裕預估，幾年後，台灣的確可能面臨大量電動車電池老化、梯次利用問題，但問題它是逐漸出現，他預估大概五年左右後，2028年就會漸漸開始出現問題，電動車的維修產業鏈就會出來，怎麼樣去拆解電池、回收，都需要訂定法規。

對於電動車的鋰電池是否會造成更不環保的問題？王文裕說，的確現在電動車鋰電池，因回收的成本過高，回收的量並不多，甚至等到鋰電池汰換潮出現，國內回收業者無法負荷，恐怕反而造成環境問題，但現在的電動車電池技術還太年輕，電池回收的量不多，不過現在看電動車發展趨勢是「沒有回頭路了」。

王文裕說，目前台灣法規是邊走邊修，「應該說，我們不能說準備好，應該說各部會是正在做的進行式」，他認為，電動車的發展當然過渡期會有一點小痛，還是需要有能力的人，還有相關者多重視這件事，只要有主管機關提早準備，提早溝通。